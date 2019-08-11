情侶慶生變調暴走1小時 民眾質疑「佛系警」放任大鬧

2019-08-11 20:16

〔記者洪臣宏／高雄報導〕劉姓男子今天凌晨與友人前往大寮區KTV慶生，不勝酒力與女友發生爭吵，還大鬧店家，警方出動快打部隊前往處理，卻被民眾質疑「佛系警察」放任他暴走1小時，干擾社區安寧，林園分局則表示，當已場噴辣椒水壓制，並依違反社維法究辦。

林園分局大寮分駐所於11日凌晨4時30分接獲報案，稱在大寮區鳳林三路上某複合式KTV聚集青少年滋事，快打警力趕到現場，發現22歲劉姓男子爛醉如泥，不斷對著女友辱罵不堪言語，另有10餘名男子在旁勸說。

劉男因酒力發作情緒失控，不斷在KTV內外暴走咆哮，甚至與女友互瞧，員警將2人隔離，並請女方先行離開，劉男友人也叫來計程車，表示會護送劉男返家。

沒想到劉男看到女友逕行離開，情緒更為激動，咆哮聲在安靜的清晨更為刺耳，不少民眾被吵醒外出查看，計程車司機看到劉男青筋暴跳模樣，也立即離開不願做他生意。劉男鬧了1小時，友人企圖將他拉上旅館，他竟大動作推開，警方立即噴辣椒水將他壓制，讓友人將他帶到旅館休休息。

有民眾批評警方是「塑膠做的」，認為應該採取更強硬手段保護管束，不該放任他大鬧，擾亂民眾生活。

林園警分局表示，劉姓男子舉辦慶生會，席間懷疑女友與友人動作親密，醋勁大發與女友發生齟齬，當時認為是情侶吵架，後來他有推人動作就立即壓制，待他酒醒就帶回分駐所依違反社會秩序維護法處置。

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