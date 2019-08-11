警抓闖紅燈釀民眾自撞亡 南市警局長周幼偉：未來不會手軟

2019-08-11 06:13

〔記者王捷／台南報導〕9日凌晨發生警分局警員因「尾隨」闖紅燈的陳姓駕駛，造成陳男自撞翻車身亡，引起民眾支持警方執法聲浪，台南車禍事故死亡率，大多因為交通違規，剛到任的南市警局長周幼偉，因此在8月大執法，加強取締闖紅燈，得知警方因取締釀車禍，他在今天強悍表態，不會因此要求基層不追車，但要有技巧，未來取締交通也不會手軟。

台南與其他5都相比，車禍死亡率是6都第一，但警方取締率卻不彰，交通大隊調查後了解，車禍釀死的原因是闖紅燈、未依規定減速讓車，但是減速、讓車在取締空間上較為模糊，因此市警局決定，在8月1日開始，全面大執法，以加強取締紅燈為主。

不料，在9日凌晨傳出警員「尾隨」違規闖紅燈的陳男時，陳男疑似緊張加速逃逸，造成失控自撞身亡，但陳男身上沒有酒味，車內也沒有違禁品，有部分警員認為，追車是結果論，單純為了闖紅燈追車，似乎違反比例原則，但一面也擔心會影響後續警方執法張力。

另外，也有基層警員表示，面對民眾攔檢不停，警員僅有數秒內判斷，一旦出錯，不僅變成狗熊，還要負刑事、民事責任，且依據道路交通管理處罰條例第60條，攔檢不停僅罰1萬到3萬罰鍰，比起酒駕拒測18萬元罰鍰，嫌犯面對警方攔檢，會有想逃逸拚拚看的想法，如果提高罰款，總比事後付出的社會成本還要低，希望警政署能幫忙推動修法。

周幼偉則說，發生這件事很遺憾，但是面對台南交通的亂象，他不會手軟，也不會要求基層不追車，但是能以尾隨待機的方式，同時呼叫支援圍捕，未來會加強值勤技巧與法律訓練，當基層的後盾，也希望民眾能支持警方執法。

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