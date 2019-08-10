基市凌晨驚傳2起強盜案 3男持刀連搶身障路人

2019-08-10 13:14

〔記者林嘉東／基隆報導〕基隆市鬧區今天凌晨驚傳2起強盜案，2名身障人士1小時內接連遭3名戴著白色口罩的男子攔下，搶匪把刀架在2人脖子上，搶走身上包包、財物，還好警方於案發8小時後，火速逮到陸姓等3名搶嫌；陸等人落網後竟稱：「沒錢喝酒才搶！」

今天凌晨1點20分，38歲紀姓身障人士走至基隆市忠二路、孝四路口時，被3名戴白色口罩的惡煞攔下，其中一名歹徒持麵包刀架在他脖子上，他奮力反抗，脖子、臉部不慎被劃傷，掛在身上的背包，還是被對方搶走。

一小時後，忠一路仁祥醫院門口，57歲李姓身障人士遭同批人攔下，歹徒同樣把麵包刀架住李脖子後，搶走他身上的包包。

警方獲報趕到現場，2名被害人一共被搶走14000元，皮包內手機、身分證件，也遭強盜走。

警方獲報調閱監視器發現，3名搶匪得手後跑進火車站附近旅館投宿。

警方今天清晨前往埋伏逮人時，陸等人還未返回，等到8點半見23歲陸姓、20許姓及19歲羅姓男子陸續返回後，將3人一網成擒。

陸等3人供稱，他們想要喝酒，卻沒錢，臨時起意行搶。警訊後，將陸等人依強盜罪嫌移送法辦。

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