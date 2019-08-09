守護失智長者有妙招 新營警特製「護老」貼紙標誌

2019-08-09 13:46

〔記者楊金城／台南報導〕台南市新營警分局製發「護老」貼紙的創意，上面載明長輩的連絡方式，小小貼紙卻是大大守護，結合大眾力量，共同守護年長失智者的安全，有可能救人一命。

新營分局統計轄內新營、柳營、鹽水區近5年受理失智老人走失報案件數計32件，其中報案2次以上者計4人，另有2人在警方搜尋期間不幸發生意外往生。

新營分局為避免長輩走失發生憾事，責成分局員警走入社區關懷失智老人及向家屬宣導預防失智長輩走失的方式，並造冊列管。

特別的是新營分局製作印有「護老」字樣的反光板及反光貼紙，由員警至列管名冊上的長輩家中，將反光板掛在其腳踏車、電動車明顯處，另有貼紙貼在其鞋子及腳踏車明顯處。

員警巡邏時如發現貼有「護老」標誌的長輩在路上，並應立即關懷詢問。分局也呼籲民眾在路上若有發現「護老」長輩，請多提供關懷協助。

新營分局長李名昌說，先前分局轄內曾發生81歲失智長輩在外騎車亂晃20多小時、近百公里的路程後不幸喪生。為此分局想出製作這套「護老」標誌，營造失智老人的友善社區，希望民眾都能成為長者的貴人。

分局說，家有失智長輩，家人可以申請「愛的手鍊」、購買附有GPS功能的愛心手鍊或在長輩口袋中放入小紙條，寫上聯繫方式，有利於迅速確認長輩身分。也可以前往警局事先捺印指紋建檔、更新身分證照以利人臉辨識，防範未然，才是給長輩最好的照顧與保護。

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