獨家》出主意跟監新光公主 華南王子律師和事務所判賠25萬元確定

2019-08-07 16:58

〔記者楊國文／台北報導〕新光金董事長吳東進長女吳欣盈與華南金第三代長子林知延豪門婚變，吳欣盈不滿林知延找徵信社人員跟監，還在她的座車偷裝GPS衛星定位，除控告林涉犯妨害秘密罪，也認為林的律師劉宗欣提出跟監等主意，損害其權益，提告求償6千萬元，刑事部分林知延被高院判決拘役20天、可易科罰金；民事部分，高等法院今下午判劉宗欣與他合夥經營的國際通商法律事務所應連帶賠償25萬元，全案確定。

吳欣盈（41歲）於2011年嫁給林知延（50歲），這門新光公主與華南公子的豪門聯姻曾轟動一時。2013年9月，吳欣盈懷疑遭人跟蹤偷拍，檢查其座車後發現竟被偷偷安裝GPS追蹤器，氣得怒告林知延等人；台北地檢署2014年依妨害秘密、違反個資法等罪，起訴林知延、委任律師劉宗欣和2名徵信業者，另外吳也對替林知延出跟蹤主意的律師劉宗欣、國際通商法律事務所提告，要求高達6千萬元的精神損害賠償。

吳欣盈方面指控，律師劉宗欣主動聯繫徵信社，到劉擔任合夥人的國際通商法務事務所商談，並簽訂委託契約，並交給徵信業者吳欣盈的照片，指示持續跟監、跟拍，並即時回報跟監狀況，業者並兩度在該法律事務所聽取跟監結果、交付跟拍方照片、錄影光碟等物，已侵害其隱私權，甚至導致她因此患有憂鬱症，必須吃安眠藥才能入眠，新光醫院也診斷吳女患有精神方面疾病。

律師劉宗欣則反駁，當時林知延獲報吳女的司機開車太快，並發現司機有吸毒前科，因此委託他找徵信社跟隨、並加裝GPS，是為了保護她，更何況司機出勤後都會回報行程，所做的一切都是為了「保護吳欣盈」，並無刺探隱私一事。

刑事部分，台北地院審理認為，本案與妨害秘密罪構成要件不同，GPS不具有錄音功能，本案車輛「車內活動」部分，不具有竊錄的問題，該車輛為大永公司所有，並非專屬供吳欣盈所有，不符合妨害秘密要件，判林知延等人無罪。高等法院則認為，GPS具記錄車輛行跡等功能，已侵犯「他人非公開活動」犯行，今年4月判決逆轉，依竊錄非公開活動罪，改判林知延、劉宗欣各拘役20天，可易科罰金2萬元，徵信業者、員工分別判拘役50、30天，可各易科罰金5、3萬元，均可上訴。

民事求償方面，台北地院認定劉侵害吳女隱私權情節重大，判劉和國際通商法律事務所連帶賠償吳女35萬元。劉和國際通商法律事務所不服，上訴高等法院，高院今下午改判劉和該事務所須連帶賠償25萬元確定。

此外，林知延訴請離婚案，高院今年初改判准離婚，吳欣盈友人3月間表示吳女放棄上訴，已確定離婚。

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