勿忘滿州苦人多 員警追捕野人不忘結合行善團送物資

2019-08-06 07:41

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕滿州鄉近期因為「台灣野人」出沒聲名大噪，山區弱勢獨居問題也浮上檯面，當地警方全力緝捕野人之際，不忘關心獨居長者，結合當地金元寶行善團及超商員工，捐贈大批日常所需物資，希望外界能看到偏鄉弱勢的需求。

「滿州不只有野人，苦人更多！」金元寶行善團團長盧瑋說，近期到滿州拜訪弱勢住戶，不少人都在討論野人林金寶侵擾，卻也有弱勢居民苦笑自嘲「我們比他生活還苦」，日前在當地員警潘誌鎔、潘柏恩等人協助下，與多名善心人士前往捐贈物資。

不願具名的超商店員們表示，感動金元寶行善團長期在偏鄉角落濟弱，這次員工們發起針對滿州弱勢家庭、獨居老人、中低收入戶及邊緣戶捐贈日常所需物資如衛生紙、盥洗用品、便當和泡麵等，鼓勵他們勇敢面對生活。

長期運送物資到偏鄉的盧瑋指出，野人林金寶還知道侵入民宅吃東西，但許多弱勢獨居長者，根本沒有體力或能力謀生覓食，他們沒有辦法給予弱勢金錢，但希望盡量提供能滿足生活所需物資及簡易煮食的食物，希望更多人加入關懷偏鄉的行列。

恆春分局分局長陳鴻忠表示，恆春半島人口結構有老化趨勢，希望員警在轄內執勤除確保治安、交通平穩外，能兼顧推動社區警政及關懷弱勢族群等為民服務功德工作，若遇特殊困難個案應適予轉介關懷協助。

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