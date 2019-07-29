「台灣野人」恆春半島吃不停 林管處盼吸收為「山老鼠剋星」

2019-07-29 21:24

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕「台灣野人」林金寶持續在恆春半島山區進食，29日又被目擊跳上2公尺高牆，警方調派屏東縣刑警大隊支援恆春警局，目前仍無法明確掌握林金寶在山區動向，林務局屏東林管處看準「台灣野人」山區活動的實力，希望他落網後，未來能成為保林檢舉人對抗山老鼠，光靠獎金就不必再偷吃民家食物。

「台灣野人」闖入山區民家吃飯洗碗狀況，近期成為地方熱議話題，警方難以正規方式埋伏追捕，甚至有民眾建議設置「招安旗」，提供食物讓林金寶吃別驚擾民宅，屏東林管處則認為林金寶野外技能超乎凡人，希望有機會合作來打擊山老鼠集團。

29日工寮被林金寶闖入睡覺的滿州鄉代莊期文說，一早家人前往門馬羅山旁的工寮，赫然發現林金寶在裡頭睡覺，他們大呼「寶哥你別跑」，但林金寶拿走工寮的LED燈後瞬間飛奔而出，躍上2公尺高的擋土牆消失在山林中，騎摩托車都追不上，「比果園偷吃的獼猴還厲害百倍！」

「他在野外的功力比山老鼠厲害多了！」屏東林管處林政課長洪寶林指出，林金寶雖不符合巡山員資格，但未來如願意配合在野外查報山老鼠，舉發人每案2萬至5萬元獎金，後續偵結還有贓額百分之十獎金，以林金寶在野外匿蹤及行動模式，光配合檢舉就讓山老鼠聞風喪膽，還能維持野外生活卻不必再偷民家東西吃。

對於外界關注「台灣野人」林金寶的行蹤，恆春警分局長陳鴻忠昨早開完專案會議後強調，絕沒有網路傳言隨便調派員警動員搜山的狀況，目前與刑警大隊合作，找來當年參與過追捕的資深員警研究，希望儘快將林金寶逮捕歸案，還給山區居民寧靜。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法