驚！被小二男童推下樓 小四女童嚴重骨折全身傷

2019-08-05 14:19

〔記者陳建志／台中報導〕台中大里一名就讀小四的女童，上月16日上午8點多到學校準備接受學習扶助教學時，不知何故爬上2樓走廊約116公分高的護欄，卻和另一名小二男童發生口角，男童一時氣憤從腿推了她一把，造成女童墜落約4米高的地面，造成顏面、下巴、雙手和骨盆嚴重骨折，脾臟也有撕裂傷，一度住進加護病房，所幸經急救在上月底出院，女童母親昨晚在臉書「爆廢公社」貼文，詢問未來該怎麼做？也質疑校方第一時間未報警。

女童母親昨晚在「爆廢公社」貼文表示，女兒暑假到學校接受補救教學，但一大早卻接到學校電話，表示女兒不知何故從高處墜落躺在血泊中，已經送醫急救，到院後才知道顏面、下巴粉碎性骨折，左手、右手、骨盆都骨折，脾臟也撕裂傷，一度情況緊急送進加護病房，住院13天才出院。

但因傷及骨盆，出院後無法自行走路，因顏面受傷，牙齒都是鋼鐵、橡皮筋無法咬東西，只能吃流質食物，體重一直下降真的很不捨，因得知推她下樓的男童家庭不健全，因此詢問大家未來該怎麼做？並說學校告知出院支付的15萬8千多元是代墊，未來若申請到學生保險與公家救難金時要歸還，質疑這樣對嗎？並不滿校方第一時間沒有報警。

學校邱姓校長今天表示，調查後發現，當天早上8點20多分女童提早到學校，將書包放到4樓教室後跑到2樓，不知何故爬上約116公分高的走廊護欄，此時這名和女童不認識的小二男童剛好到2樓裝水，看到她問她有玩具嗎？女童回覆說沒有，2人並有言語衝突，男童情緒失控突然推了站在護欄上的女童腿部，造成女童失去平衡墜落約4米高地面，學校老師、校護接獲通知立刻協助送醫。

邱校長表示，事發後當天8點30多分就已經進行校安通報，絕無隱匿，未立刻報警是因女童一開始表示是自己掉下去，後來告知是被人推下樓後就立刻到警局報案，並說知道女童家裡經濟狀況不佳，當天和隔天家長會就先拿6萬6千元給家長應急，7月29日出院時知道家長無力支付，再由學校的仁愛基金支付15萬8400元的醫藥費，當時家長會是跟家長說，若拿到2萬8千多元的學生平安保險，希望可以回捐給學校仁愛基金，幫助其他小朋友，並說學校將為女童開立專戶募款，一定會協助後續的復健到康復，請家長放心。

校方表示，該名男童屬高風險家庭，6月中開始，就由阿姨代為照顧，學校特別找經費，讓他暑假可以到學校接受課後托育，對於發生這樣的意外感到遺憾，事後除向警方報案，也由輔導室和教務處的師長對男童進行心裡和學習輔導。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法