漁船凌晨虎井方海域擱淺 海巡隊馳援5人平安獲救

2019-08-05 11:57

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖籍「協富順6號漁船，今日凌晨在虎井方海域擱淺，船上5人待援，澎湖海巡隊獲報後，立即立即派遣PP-10066艇趕往馳援，現場已有4艘友船抵達協助救援，順利將漁船拖往內垵漁港旁之白馬崎沙灘擱淺暫置，船上人員均安。

澎湖海巡隊調查指出，今日凌晨1時15分接獲第13巡防區轉民眾報案，一艘澎湖籍「協富順6號」漁船在虎井東0.2浬處擱淺，船上5人待援，立即派遣PP-10066艇趕往馳援。PP-10066艇於1時50抵達通報海域，現場已有4艘友船抵達協助救援，PP-10066艇在旁戒護。

凌晨2時58分「協」船已由友船拖帶離開擱淺區，因船上有進水情形，友船及PP-10066艇施放小艇將消防局提供的抽水機送至「協」船協助抽水。上午5時55分「協」船由友船「進金合發、豐全利、協富順、新發財16號」揹負至內垵漁港旁之白馬崎沙灘擱淺暫置，以免繼續下沉，後續由岸巡人員就近監控中，船上人員均安。

根據了解，「協」船擱淺原因尚待了解，海巡隊特別提醒漁民朋友於海上作業時要注意航行安全，避免深夜疲勞駕駛或避開危險海域，澎湖四面環海，漁民如在海上作業發生狀況或突發事件時，可撥打海巡署「118」免費報案電話，或透過台灣區漁業廣播電台通報，海巡署將立即展開救援任務，以保障漁民生命財產之安全。

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