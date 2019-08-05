華山分屍案》檢求處凶手陳伯謙死刑、北院下午宣判

2019-08-05 11:47

〔記者張文川／台北報導〕去年6月震驚全國的「華山草原分屍案」，台北地院去年8月依強制性交故意殺人罪起訴凶手「野居草堂」負責人陳伯謙，建議判處極刑，案經台北地院審理1年，定今天下午2點半宣判。

審理期間死者高姓女學員的父親認為「陳伯謙還沒有說實話」，認為還有共犯，台北地檢署在起訴時也另行分案調查是否有共犯。

今傳出陳伯謙在審理時翻供，表示人不是他殺的，他只是協助分屍、棄屍，殺人真凶的越裔美籍男子ERIC，說是對方案發當晚向他借物流箱，再還給他時，箱子裡面就已裝了高女屍體，陳還煞有介事口述REIC樣貌供法院調查，但法院調查後卻查無此人，且陳供述的情節也與證據兜不上。

對此，北院今表示全案不公開審理，院方不予證實。

38歲陳伯謙去年在華山草原上搭建「野居草堂」，推廣傳統弓道技藝，高女數度至草堂上課，去年5月31日下午4時許，高女前往草堂與陳伯謙等人聊天、飲酒；隔天凌晨，高女酒醉昏睡，陳趁她無力抵抗性侵，高女酒意稍醒明示拒絕，陳嫌仍不罷手，持續逞慾並勒斃她，將屍體藏放在草堂內綠色塑膠箱，拿走高女隨身包內的200多元花掉。

6月3日深夜11時許，陳在草堂內持教學用利刃將高女分屍，肢解成13塊，分屍成7袋，並將死者左乳、下體割下，隔天清晨將屍塊載運至陽明山區棄置，再返回草堂以明礬、鹽覆蓋左乳、外陰部，企圖製成標本收藏。

高女家屬苦尋多日找不到人，還上網協尋，家屬友人曾帶搜救犬前往草堂，嗅出端倪，在陳男臥舖附近反應激烈，警方也同步調查鎖定高女最後現踪於野居草堂，6月17日陳男第2次被帶回警局調查時，終坦承殺害高女並棄屍，引領員警上陽明山找回7大袋屍體，宣告破案，震驚全國。辯護律師審理時主張陳男應符合自首要件。

審理期間，死者高女的父親多次到庭，他堅認一定有共犯，認為陳伯謙沒說出全部實情，要求陳說實話；法官傳喚當初曾參與搜救、勸說陳投案的高女父親的徐姓友人作證，徐證稱他破案前夕曾經傳簡訊給陳說「你不是第一個被約談的」，陳隨即打包行李準備閃人，徐認為陳是怕被共犯出賣，才會想趕緊落跑。

合議庭為了調查是否符合自首，也傳喚了時任中正一警分局忠孝東路派出所長林俊燁作證，林證稱，警方在陳承認的前2天，就已鎖定陳的身分，還找到他的婚外情對象，警方將陳帶回派出所，陳才供出自己殺人分屍，警方認知陳只是自白犯罪，並非自首。

林俊燁指出，高女家屬報案協尋失蹤人口時，警方就使用警用人臉辨識系統比對陳伯謙的臉書照，發現吻合而鎖定陳男，警方循線查出已婚的陳男與高雄一女子婚外情，且已懷孕，警方為了追陳下落，特別與該女搭上線，但6月16日她突然封鎖與警方的對話，警方破案後追查才知她當天在醫院為陳男產下一子，研判她是擔心被控妨害家庭才與警方斷線。

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