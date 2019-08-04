一身運動時髦輕熟女溺斃八堡圳 鞋子未脫死因待相驗

2019-08-04 22:29

〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化縣田中鎮八堡圳今早驚見浮屍，晨運民眾發現一名女子在水裡載浮載沉，經消防隊員救起時已經無生命跡象，由於女子身上無證件，警方還上臉書請民眾幫忙協尋，由於女子一身運動時髦打扮，加上未脫鞋，不似尋短，引起關切，警方已聯絡高雄家屬來認屍、製作筆錄，至於死因與落水原因，有待檢警明日相驗後釐清。

警方調查，黃女（40歲）高雄人，身高約160公分，右中指戴金戒、左手戴銀飾潮牌pandora手環，身上穿著白色運動內衣及黑褲、UA黑色運動鞋，女子遺體全身有多處擦傷，頭部也有一處明顯外傷，但初判應該不是致命傷。

警方將女子特徵貼文臉書後，午間有名自稱其男友的男子主動到警局說明，表示同居女友家住高雄，日前返回高雄一陣子，回來後一直心情不好，今早又見她悶悶不樂出門，以為是去運動，沒想到會發生意外。

有搜救人員指出，尋獲女子時一身運動打扮，應該是來運動，且腳上還穿運動鞋，不像是尋短跡象，依照水流湍急，研判應在上游二水鄉等地落水。

內安派出所所長沈煌昌表示，得知女子身分後立即聯絡女子在高雄的親人，並調閱沿線監視器畫面進行調查，而女子是生前落水或是死後落水，仍待檢方明日相驗後，才能進一步釐清事故原因。

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