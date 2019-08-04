賠夫人又折兵！選村長每票千元賄選 最低票落選又判刑

2019-08-04 18:41

〔記者張瑞楨／台中報導〕去年11月九合一大選期間，無黨彰化縣田尾鄉海豐村村長候選人吳振卿，透過2名樁腳向選民賄選，賄選金額每票1000元，比一般500元行情價高，卻被檢警調查獲，更慘的是，他花錢賄選，卻是最低票落選，僅獲得190票，還不到當選人得票數的一半，法院審理時他坦承賄選，台中高分院依違反選罷法的交付賄賂罪，判處徒刑2年，緩刑5年，條件是支付公庫10萬元，提供100小時義務勞務，全案判決確定。

去年11月舉辦的九合一大選中，海豐村長有3人參選，該村選舉人數1353人，投票率約72.4％，投票數僅980票，無黨籍的吳永棋以462票當選，吳振卿僅獲得190票，是3名候選人中的最低票，賄選行徑還被彰化地檢署指揮彰化縣警察局北斗分局、彰化縣調查站查獲。

判決書指出，吳男在去年11月初，距離選舉僅剩3個星期，各拿10萬元、4000元現金，委託邱姓與胡姓樁腳賄選，囑咐每票是1000元，2人向20戶的選民賄選，賄選票數共61票，但有2戶共3票拒絕收賄，彰化地院審理時，吳男與樁3人都認罪，一審依選罷法的交付賄賂罪，判處吳男徒刑2年，宣告緩刑5年，條件是支付公庫10萬元並提供100小時勞務，褫奪公權5年，查扣的現金3000元沒收，樁腳則判處1年10月不等徒刑，但都宣告緩刑，免除牢獄之災。

彰化地檢署不服判決上訴二審，台中高分院認為，邱姓樁腳把買票剩餘的3萬8000元退還吳男（未查扣），這筆錢應沒收，一審卻沒有沒收，據此撤銷原判決，刑罰部分與一審相同，沒收部分，則加計沒有扣案的3萬8000元沒收，全案判決確定。

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