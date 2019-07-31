最高票當選也枉然！苗栗市民代表古文欽涉賄選當選無效確定

2019-07-31 17:23

〔記者張瑞楨／台中報導〕去年11月以最高票當選的苗栗縣苗栗市第四選區市民代表當選人古文欽（無黨籍），被檢方查獲透過樁腳，以每票500元向選民賄選，檢方查獲行賄共39票，刑事部分，苗栗地院依選罷法判處古文欽徒刑2年，緩刑3年；民事部分，苗栗地院一審判決他當選無效，他上訴並辯稱，他是該選區最高票當選，縱使扣除行賄票數，仍不足以影響選舉結果，台中高分院卻認為，選罷法原訂的「足認有影響選舉結果」早於2007年就刪除，駁回上訴，維持當選無效判決，全案確定。

判決書指出，古文欽在去年10月中旬至11月中旬，先後交給黃姓、李姓與鄧姓樁腳各1萬2500元、2500元與1萬5000元，委託3人以每票500元代價向選民買票，其中，黃姓樁腳向選民發出1萬2000元，行賄24票，李姓樁腳發出2500元，行賄5票，鄧姓樁腳發出5000元，向江姓選民行賄10票，共計39票，另有一位黃姓樁腳，尚未賄選就被查獲。

刑事部分，苗栗地院依公職人員選罷法的交付賄賂罪，判處古文欽徒刑2年，緩刑3年，褫奪公權5年，條件是支付公庫30萬元，樁腳則各判刑1年6月與2月不等徒刑，緩刑2年，條件是支付公庫1萬5000元或2萬元，此案上訴二審又撤回，判決已確定。

苗栗地檢署進一步提出當選無效之訴，苗栗地院民事庭今年3月判決當選無效，古文欽上訴二審，但他沒有出庭，僅以書狀答辯說，他是該選區最高票當選，得票數2152票，比第二高票1949票，差距有203票，比當選最低票數1446票，差距更達706票，縱使扣除起訴書記載的行賄票數，結果仍不足以影響選情，他得票數仍舊足夠當選。

台中高分院卻認為，選罷法原本列舉的當選無效要件，是有「足認有影響選舉結果之虞者」，不過，該條文早已於2007年就刪除了，據此維持當選無效的原判決，全案確定。

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