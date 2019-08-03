攔檢不停沿路撞3轎車1店家 借車開闖大禍挨重罰

2019-08-03 13:28

〔記者陳薏云／新北報導〕新北市中和分局秀山所員警昨晚9時許在景平路舉辦擴大臨檢，一輛黑色休旅車攔檢不停，一路逃逸至新店區，全程警匪追逐約5公里，最後仍讓黑車逃逸，警方循線調閱監視器，連絡上38歲翁姓車主，該男喊冤「車子借給高中同學朱姓男子使用」，警方也於新店區找到肇事黑車，將通知朱男到案說明，並依新修正道路交通管理處罰條例重罰新台幣18萬元罰鍰，並吊銷駕駛執照。

據了解，秀山所巡佐吳鴻志、警員吳俊龍、劉耀仁、林余展昨日於臨檢點攔查黑車，黑車拒不停車當場逃逸，一路經秀朗橋往新店方向駛離，途徑新店區復興路、建國路、中正路、中華路等，警匪一路追逐約5公里，過程中黑車更擦撞路上約3台轎車及一家店面，但黑車仍一路狂奔，最後警方於中華路跟丟，經調閱監視器，鎖定翁姓車主身分，並傳喚到案說明。

翁男稱，車子借給高中朋友朱男使用，朱男甚至在今凌晨還傳訊給翁男，表示車子停在崇光女中附近，警方也循線找到車子，並未在車內找到違禁品，將循線通知朱男，釐清逃逸原因。

另朱男攔檢不停行為已違反新修正的道交管理處罰條例新修正第35條第4項「行經酒測攔檢點拒檢逃逸」，將重罰新台幣18萬元罰鍰。另也違反第43條「危險駕駛」處新台幣6000元以上24000元以下罰鍰，並吊銷駕駛執照。

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