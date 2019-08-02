網友留言嗆殺柯P 北市警追查

2019-08-02 11:29

〔記者劉慶侯／台北報導〕網路暱稱「莫子瀟」的民眾，在網路「爆政公社」上公然指說：「柯文哲這個畜生，別讓我碰到，否則親手殺了他」。

有網友見到署名「莫子瀟」的不當發言，當場就留言，表示要向台北市警中正一分局報案：「有人要殺市長」，並將畫面擷取下來作為證據。

由於對方公然在網路留下恫嚇言詞，台北市刑警大隊科偵隊已接獲報案，將追查這名網友的身分中。

據了解，台北市長柯文哲1日在市府宣布將組織新的政黨後，無疑對國內政壇無疑投下重量級震撼彈，隨後便有網友作出不理智的留言，目前北市警方也陸續接獲報案。

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