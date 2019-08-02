被警攔查殺出「程咬金」 丟包毒蟲臉都綠了

2019-08-02 07:30

〔記者許國楨／台中報導〕李男開車攜毒行經逢甲商圈時不安分，任意變換車道引起警方注意攔查，他因心虛加速逃逸，途中丟包毒品企圖煙滅證據，被警方下個路口攔下時以為已逃過一劫，正鬆了一口氣時，竟有路人氣喘噓噓衝過來向警方說，「我看到他從車內丟出毒品」，李男壓根沒想到半路竟會殺出程咬金讓犯行曝光，當場差點昏倒。

台中市第六分局西屯派出所員警日前巡經逢甲商圈時，發現一輛自小客沿途任意變換車道且未打方向燈，立即趨前準備攔下開單告發，未料36歲的李姓駕駛因車內攜毒心虛，不但不停車還加速逃逸，途中並趁機將毒品往窗外一丟企圖滅證。

警方一路追到福星路與慶和街口才將該車攔停，李嫌此時自恃關鍵證物已消滅，還大言不慚的質問員警，小小的交通違規有必要追得這麼急迫嗎，萬一發生車禍誰要負責，一派神色自若的模樣，讓路人都看不下去，果然隨後有一名民眾氣喘噓噓衝過來向警方說，剛才目擊該車駕駛將一包疑似毒品之物丟棄路邊。

民眾更言之鑿鑿的進一步補充，指稱看見李姓駕駛在行經福星路與福上巷口時打開車窗丟棄物品，警方前往查看，果然發現是一包海洛因毒品及注射針筒，李嫌見丟包事跡敗露，只得向警方坦承上述物品為其所有，供稱因看到警車心虛才沿路丟棄。

警方表示，李嫌原以為拒檢趁機丟棄毒品可以逃過查緝，想不到還是躲不過路上的每一雙眼睛，訊後全案依毒品罪嫌送辦，上週由台中地檢署起訴。

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