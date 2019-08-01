前立委的角頭姪兒 身中6槍命大「重生」

新北市天道盟同心會土城分會長林立昌近兩年前被槍手陳致綸近距離開槍射擊頭胸等要害，幸運逃過死劫，但他終身殘廢，今天他無懼江湖尋仇，案發後拄著拐杖，首度出現發米現場（左4）。（取自林立昌臉書，記者吳仁捷翻攝）
〔記者吳仁捷／新北報導〕新北市土城在2017年9月20日驚傳槍手陳致綸為替遭槍殺身亡的大哥黃義倫復仇，在發放白米現場，槍殺前立委林國慶堂侄、天道盟同心會土城分會長林立昌，釀成1死5傷命案，身中6槍的林立昌開刀取出頭部、胸部子彈，一度以葉克膜維生，經近兩年休養，病情逐漸穩定，今天巡天府適逢每月初一發米，林立昌拄著拐杖在案發後首度現身，透露死而重生，雖終身殘廢，為幫助清寒、殘苦人士，無懼江湖尋仇站出來，還連聲感恩廟方義工。
檢警當時追查，林立昌遭槍擊案，起因2016出獄的天道盟角頭黃義倫亟欲擴張地盤，黃義倫爭奪賭場、土方利益時，與林立昌爭執、衝突，黃義倫先在6月22日遭槍殺身亡，當時林立昌銷聲匿跡一段時間，疑認為躲過風頭，才在9月20日（8月初1）出面參加他開設的巡天府例行白米發放愛心活動，未料遭籌劃已久，要為大哥黃義倫復仇的槍手陳致綸當街狙殺。
陳致綸趁著土城巡天府初一發送白米時，在下午1時21分走到巡天宮前，朝著林立昌的頭、 胸、腹部連開5槍，林倒地後再補上1槍，距林立昌最近的賴國和、張男也遭射傷，陳嫌隨即逃離現場，開槍防止追捕時，流彈傷及國小韓姓女教師，下午1時29分報110殺人，攔下貨車到土城警分局投案，新北地檢署將他依殺人罪嫌起訴，並求處極刑。
林立昌當時身中6槍重傷命危，緊急開刀取出頭部、胸部等處子彈，一處要以醫療器材維持生命徵象，經過近2年休養，今天在事發兩年再度出現發米現場；他說，自己死而重生，為了弱勢仍勇敢站出來。
黃義倫案，高院依殺人罪判槍手林楊竣無期徒刑、負責接頭的謝龍宇14年徒刑確定；幕後提供槍枝、報酬的簡志鶴，高院考量簡男賠償250萬元與家屬達成和解，將他依殺人罪判15年徒刑，可上訴；道上盛傳幕後藏鏡人另有其人，也是檢警辦案時亟欲突破部分。
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新北市天道盟同心會土城分會長林立昌近兩年前被槍手陳致綸近距離開槍射擊頭胸等要害，幸運逃過死劫，但他終身殘廢，今天他無懼江湖尋仇，案發後拄著拐杖，首度出現發米現場（左3）。（取自林立昌臉書，記者吳仁捷翻攝）
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新北市天道盟同心會土城分會長林立昌近兩年前被槍手陳致綸近距離開槍射擊頭胸等要害，幸運逃過死劫，但他終身殘廢，今天他無懼江湖尋仇，案發後拄著拐杖，首度出現發米現場，他臉書上也註明重生。（取自林立昌臉書，記者吳仁捷翻攝）