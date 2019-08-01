前立委的角頭姪兒 身中6槍命大「重生」

2019-08-01 21:26

〔記者吳仁捷／新北報導〕新北市土城在2017年9月20日驚傳槍手陳致綸為替遭槍殺身亡的大哥黃義倫復仇，在發放白米現場，槍殺前立委林國慶堂侄、天道盟同心會土城分會長林立昌，釀成1死5傷命案，身中6槍的林立昌開刀取出頭部、胸部子彈，一度以葉克膜維生，經近兩年休養，病情逐漸穩定，今天巡天府適逢每月初一發米，林立昌拄著拐杖在案發後首度現身，透露死而重生，雖終身殘廢，為幫助清寒、殘苦人士，無懼江湖尋仇站出來，還連聲感恩廟方義工。

檢警當時追查，林立昌遭槍擊案，起因2016出獄的天道盟角頭黃義倫亟欲擴張地盤，黃義倫爭奪賭場、土方利益時，與林立昌爭執、衝突，黃義倫先在6月22日遭槍殺身亡，當時林立昌銷聲匿跡一段時間，疑認為躲過風頭，才在9月20日（8月初1）出面參加他開設的巡天府例行白米發放愛心活動，未料遭籌劃已久，要為大哥黃義倫復仇的槍手陳致綸當街狙殺。

陳致綸趁著土城巡天府初一發送白米時，在下午1時21分走到巡天宮前，朝著林立昌的頭、 胸、腹部連開5槍，林倒地後再補上1槍，距林立昌最近的賴國和、張男也遭射傷，陳嫌隨即逃離現場，開槍防止追捕時，流彈傷及國小韓姓女教師，下午1時29分報110殺人，攔下貨車到土城警分局投案，新北地檢署將他依殺人罪嫌起訴，並求處極刑。

林立昌當時身中6槍重傷命危，緊急開刀取出頭部、胸部等處子彈，一處要以醫療器材維持生命徵象，經過近2年休養，今天在事發兩年再度出現發米現場；他說，自己死而重生，為了弱勢仍勇敢站出來。

黃義倫案，高院依殺人罪判槍手林楊竣無期徒刑、負責接頭的謝龍宇14年徒刑確定；幕後提供槍枝、報酬的簡志鶴，高院考量簡男賠償250萬元與家屬達成和解，將他依殺人罪判15年徒刑，可上訴；道上盛傳幕後藏鏡人另有其人，也是檢警辦案時亟欲突破部分。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法