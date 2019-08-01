2輔育院改制誠正分校 誠正中學校長交接

2019-08-01 19:14

〔記者廖雪茹／新竹報導〕法務部矯正署甫將桃園、彰化兩所輔育院改制為誠正分校，宣布將全面依108年課綱推行技術型高中，今天適逢誠正中學新、卸任校長交接宣誓，監交人主持交接典禮的矯正署長黃俊棠期勉以「信心、希望、真愛和幸福」四大核心理念，協助這群邊緣化的學生回歸社會。

誠正中學新任校長陳宏義，曾任職明陽中學訓育、訓導、教務及校長等18年，資歷豐富，且主修心理，具輔導專才。陳宏義說，將盡力帶領學校團隊，以多元教育滋養學生，讓他們轉變成為一個有能力、有自制力的人，走出自己的一片天。

誠正中學校長交接典禮，立委許智傑、新豐鄉長許秋澤、誠正中學籍合作學校、志工團體及企業界代表等近百人觀禮。許智傑致詞時以「強壯自己、幫助別人、活得快樂」12個字與來賓共勉。

黃俊棠則提及前天在輔育院改制活動中的一部影片，少年內心的一句話「不是我想做壞，而是我需要關懷」，提醒為人師長家長，同時期勉同仁以「信心、希望、真愛和幸福」四大核心理念，協助這群邊緣化的學生回歸社會。

誠正中學成立於1999年7月1日，隸屬於法務部矯正署，收容對象為依「少年事件處理法」裁定感化教育處分的少年，現有275名學生。

卸任校長顏弘洺擔任誠正中學校長8年，任內推動誠正禪鼓、逆風計畫、差事劇團、雲門律動、平安騎士、勇敢再出發、培英書院、去除刺青等，透過建立友善環境及制度，並改善學校生活設施，幫助學生重新融入社會。

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