阮綜合兄弟經營權之爭越演越烈 阮仲炯副院長職被拔

2019-08-01 16:31

〔記者方志賢／高雄報導〕高雄阮綜合醫院兄弟經營權之爭，越演越烈，繼先前董監事改選前，副院長阮仲炯的妻子遭人毆打後，阮仲炯的副院長行政職及他女兒阮馨嬅的管理部主任職務，今均遭解任，阮仲炯感嘆，「從年輕努力打拚全為了醫院，如今卻不顧兄弟情誼，實在太不公平了！」

阮綜合醫院5月底董監事改選，阮家老三阮仲洲連任董事長，其女婿劉昭宏醫師及阮家老四阮仲炯當選董事。阮仲炯的妻子在參加董監事改選前，於停車場遭2名黑衣人持棍棒毆打成傷。

阮仲洲事後提供100萬元懸賞獎金，警方很快逮獲2嫌，但他們辯稱是行車糾紛，否認與董監事改選有關。

沒想到事隔2個月，阮綜合今天上午公布新人事，阮仲炯的副院長行政職及他女兒阮馨嬅的管理部主任職務，均遭解任。另外醫院會計室主任、資材室主任、醫療事務處主任、行銷室主任及院長室特助也都調整。

原任院長柯成國任期屆滿，調任顧問醫師，原本5名副院長，阮仲炯解任外，陳鴻曜升任院長，另有阮家老大阮仲鏗、蔡青陽及梁雲等3位副院長。

阮仲炯得知副院長職務遭拔除，心情低落，感嘆說，「事前也沒有知會一下」、「兄弟這樣子，實在不好！」他也自我安慰說，為了醫院從年輕開始打拚，休息一段時間也好。

阮仲炯抱怨，從醫學中心延攬優秀人才來阮綜合，卻遭到阻擾。他最後說「兄弟都是出錢的董事，未來醫院向銀行聯貸的印章，我也不想蓋了！」

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