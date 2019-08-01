小賊偷信用卡盜刷買哀鳳 銷贓時當場活逮

2019-08-01 13:03

〔記者許國楨／台中報導〕台中市一對小賊偷信用卡盜刷買全新哀鳳手機，還跑到逢甲商圈偷手機殼，警方從被盜刷信用卡交易明細發現，2人不但購買全新手機至購買點數及購買交通票，盜刷了3萬多元，研判再犯機率極高鎖定並通報各通訊行注意，果然兩人隔日轉賣手機銷贓時，被機警店員私下報警趕往活逮，台中地檢署上週依竊盜罪將2人起訴。

台中市第六分局市政派出所日前接獲一家手機配件館報案，一名竊賊偷走價值390元的iPhone陶瓷玻璃手機背蓋前往追查，經比對監視器畫面懷疑就是當天下午1點多，在豐原區從機車置物箱偷走信用卡並盜刷的吳姓（23歲）與賴姓（22歲）竊賊。

警方查出，2人偷走信用卡後到豐原一家通訊行購買iPhone XR手機，還迅速盜刷購買遊戲點數與車票，共計盜刷32192元，信用卡失竊的民眾當日下午報案，並向發卡銀行提出止付，通訊行接獲銀行通知配合警方調查，期間吳賴2 人準備轉賣手機前到逢甲商圈逛街，看到手機配件館覺得「要連手機殼一起賣比較不會被懷疑」。

但該店無法提供刷卡服務，他們竟然大膽下手行竊，雖然陰錯陽差，躲過刷卡可能會被發現是失竊信用卡的危機，但行竊畫面全部被錄下，警方比對信用卡竊案、盜刷買手機案鎖定吳賴2人，研判再犯率極高密切注意。

隔天下午，兩嫌果然拿著盜刷信用卡買來的手機，前往台中火車站前的東協廣場準備變賣，店員發現後私下通知警方，第六分局立即派員趕往當場逮捕兩嫌送辦，台中地檢署上週依竊盜罪將2人起訴。

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