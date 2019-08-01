27名律師申請轉法官 司法院要外界給意見

2019-08-01 13:04

〔記者吳政峰／台北報導〕全國現有約萬名執業律師，競爭激烈且品質良莠不齊，讓不少律師感嘆大環境不佳，今年共有27人申請轉任法官，其中不乏知名律師事務所的成員，司法院為了審慎篩選，1日特別公告這27名律師的名字與學、經歷，呼籲社會大眾踴躍給意見，當成遴選的重要參考。

本次申請轉任法官的27名律師分為李承書、白宗弘、邱寶弘、陳雨琮、茆怡文、吳旻靜、方文献、張庭禎、洪國欽、尤彰澤、杜淑君、李浤誠（原名李文欽）、韓忞璁、朱秀晴、王珽顥、林秉彜、黃柏承、林沛妤、蘇宏杰、廖姵涵、張敏玲、莊賀元、沈暐翔、鄭美玲、蔡桓文、周紫涵、林冠儒，其中執業最久的是方文献，已達24年，最資淺的則是吳旻靜、韓忞璁、林沛妤、莊賀元、沈暐翔等5位，均只執業7年。

司法院指出，這項作業是依「法官遴選辦法」第9條、第12條規定，公開2019年律師自行申請轉任法官人員的27人姓名，以及足資識別身分的學經歷等相關資料，已公告於司法院全球資訊網站首頁\業務綜覽\轉任法官業務\最新消息項下，呼籲各界人士至該專區瀏覽並踴躍提供意見。

司法院強調，相關建議應於9月30日（星期一）前，傳真至（02）2361-8464、（02）2389-1322，或以電子郵件寄至ae4885@judicial.gov.tw，司法院人事處（第二科）王專員收，聯絡電話：（02）2361-8577分機410。

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