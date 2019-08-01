涉長期詐領助理費 前竹市議員李黃錦燕更二審判刑4年

2019-08-01 11:07

〔記者楊國文／台北報導〕國民黨籍前新竹市議員李黃錦燕，被控從2000年起，利用人頭虛報議會補助的助理費，近10年來合計領走932萬元，一審依貪污治罪條例的「利用職務詐取財務罪」重判她10年，且932萬元應予追繳發還市議會，上訴後，高等法院更一審曾以議會沒有審查公費助理工作內容的權限，以罪證不足改判無罪；不過，高院更二審今上午又以李黃錦燕貪污罪行明確，判她4年徒刑、褫奪公權3年；還可上訴。

李黃錦燕今上午未出庭聆判，無法得知她對判決結果的看法；法界指出，因更一審曾判李黃錦燕無罪，今更二審改判4年徒刑，李黃錦燕上訴的可能性高。

李黃錦燕曾任新竹市第三到七屆議員，任期到2010年2月8日為止，後來競選連任失利。

檢警調查，李黃錦燕從2000年起，陸續向議會申報9人，領取每月4萬元的助理費，其中有些是李黃錦燕先生李榮勝診所的護士，有些則是在外當保母、縫紉工，連她的兒子也名列虛報人頭之一，而實際聘請的三名助理每月只領2萬元現金，勞健保還須自付。

新竹地院審理時，李黃錦燕指稱，10年來所聘用的人都實際有擔任助理工作，助理費都是用現金給他們，有些助理認為錢給得太多，希望她把一部分拿去做公益，或是提供服務處開銷，所有的錢都是助理同意奉獻的，她付出的公益費用遠大於請領的費用。

不過，法官認為，李黃錦燕長期擔任民代，竟以人頭助理或短報助理薪資方式，詐領議會的公費助理薪資，犯後飾詞狡辯、矢口否認犯罪，依貪污治罪條例中利用職務詐取財物罪重刑10年，上訴後，高等法院改判8年徒刑、褫奪公權6年，全案更一審時大逆轉，改判李黃錦燕無罪，檢方不服提起上訴，經最高法院撤銷發回，更二審今改判4年徒刑、褫奪公權3年。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法