遭認違法出租園區挨罰1萬元 八仙樂園興訟獲判免罰

2019-08-01 10:08

〔記者溫于德／台北報導〕八仙樂園發生塵爆案後遭交通部觀光局裁罰，並命立即停止營業到調查釐清責任和缺失改善為止；八仙雖提告抗罰，更一審仍遭駁回。交通部觀光局另又認定八仙將場地違法分割出租，屬觀光遊樂業執照核准範圍外，再度開罰1萬元；但台北地院採信八仙主張，認為「彩色派對」僅短暫、一次性土地利用，且查無經常性出租等情事，縱使八仙有違反觀光遊樂業管理規則，但與規則中欲規範觀光遊樂業發照制度不合，判八仙勝訴，即免繳1萬元罰鍰，可上訴。

2015年6月27日，八仙樂園未經新北市政府核准，將「快樂大堡礁」、「豔陽邁阿密」、「歡樂海岸」三個園區的池水抽乾，租給「瑞博」辦彩虹派對，卻發生塵爆釀15死、471傷悲劇。「瑞博」實際負責人呂中吉事後被依業務過失致死罪，判刑5年確定，已入獄；八仙相關人員共11人，遭死者與傷者家屬三度聲請再議；民事部分尚由士林地院審理中。

八仙另遭交通部觀光局認定違反「觀光遊樂業管理規則」，被依「發展觀光條例」裁罰5萬元、停止營業至調查釐清及缺失改善為止；八仙雖提行政訴訟，但更一審認交通部觀光局原處分合法，去年底駁回八仙請求，可上訴。

八仙後來又被交通部觀光局認為將三個園區違法分割出租，屬觀光遊樂業執照核准範圍外之區域、增設觀光遊樂設施，有變更興辦事業計畫之事實，卻未依觀光遊樂業管理規則報請核准，依法裁罰1萬元。

八仙不服，興訟抗罰；北高行認同八仙主張，認為八仙雖有將三個園區出租給「瑞博」辦「彩虹派對」，但僅是短暫、一時性之「單次」行為，且查無經常性出租或長期、持續經營等情事，縱使八仙違反觀光遊樂業管理規則其他規定，但與規則中第15條所欲規範觀光遊樂業發照制度不合，判八仙勝訴，即免繳1萬元罰鍰。

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