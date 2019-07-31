中研院男研究員訴離卻曝光外遇 反判賠元配30萬

2019-07-31 12:11

〔記者溫于德／台北報導〕一對夫妻因丈夫工作關係，返台入住中研院宿舍，但夫妻後來分居，擔任研究員的丈夫提離婚訴訟；然而，人妻在法官調查離婚案件時，驚見丈夫與另名女子共遊世界各地近10次，還以通訊軟體互表愛意，憤而提告求償100萬元。被告2人雖均否認指控，但士林地院仍認定2人已逾越一般普通朋友情誼界限，判應連帶賠償30萬元，可上訴。

這對夫妻1997年3月29日結婚後原居住在美國，後因丈夫受聘中研院，2007年返台入住機構宿舍。

人妻前年提告指，丈夫2015年元月搬出宿舍與她分居，並在同年底向法院提出離婚訴訟，另在隔年終止借用宿舍，逼迫她搬出宿舍；後來在離婚訴訟中經承審法官調查，她才發現，丈夫自2014年起與一名女子多次共乘班機出國，共遊世界各地近10次，日數合計超過150日。

人妻也說，丈夫後來被兒女發現曾以通訊軟體與該名女子互表愛意，且女子在夫妻離婚訴訟期間，竟參加丈夫家庭聚會並拍照，可見兩人交往已有時日；此外，丈夫在離婚訴訟審理期間，不實指控她浪費金錢導致加庭財務困難，且當審理離婚案件的法官訊問被告2人有關出國遊玩一事時，2人未據實以告，可見2人想藉著離婚訴訟逼迫她簽字離婚。

被告2人雖承認有搭乘同一班機前往同一國家，但無法證明2人共同出遊，且認識4、50年的2人，是飲食習慣相近的朋友，單純朋友搭乘同一航班出國可相互照應；2人強調，男方出國是為出公差、女方則是自行旅遊，抵達當地後多數行程分開，僅偶爾會共同用餐。

至於對話紀錄，女方雖稱「我知道你很愛我的」、「多謝你的愛」等語，但這是女方用字遣詞習慣，「經常容易將關愛均講成愛而已」；家庭聚會照片部分，因2人從小是鄰居關係，女方與男方家人相識，當天恰好有空，受邀參加聚會；另就被控共謀逼迫離婚一事，2人均稱純屬人妻個人想法。

法院認為，被告2人以通訊軟體對話時，用語確實親密，且2人自2014年至2018年間，共乘班機出國次數達12次之多，又均未告知元配，因此認定2人並非普通情誼關係，已侵害元配配偶權，審酌雙方學經歷後，判被告2人應連帶賠償人妻30萬元。

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