偷腥還想休妻 高球名將敗訴

2019-07-15

叫長子拿離婚協議書給妻簽字

〔記者楊國文／台北報導〕曾獲得中華職業高爾夫錦標賽等賽事冠軍的蔡姓高爾夫球名將，10多年前赴中國發展，5年前突然以「與太太已無夫妻關係」等理由，找已成年的長子拿離婚協議書給妻子，要求她簽字，但蔡妻拒絕離婚，蔡男轉而訴請離婚；高等法院依蔡男行車紀錄器內，某女子暱稱蔡男「老公」等事證，認定婚姻發生破綻肇因於蔡有婚外情，判蔡敗訴，不准離婚。

行車紀錄器 錄到小三喊「老公」

蔡男主張，1993年和妻子結婚，育有3名子女，因為是職業高爾夫選手，2002年起赴中國發展，偶有返家，但2015年起，太太不讓他返家，只好睡母親家或旅館，和太太已無夫妻關係。此外，兩人教育子女觀念不同，及太太曾羞辱母親，還散佈他有外遇，致已無互信基礎才訴離。

蔡妻指出，和丈夫雖長期相隔兩地，仍維持通訊往來，且「有夫妻之實」，因為丈夫於2015年2月突然要求離婚，為挽回婚姻，同年7月發現家中車輛行車紀錄器，意外錄到女子叫蔡男為「老公」，蔡叫該女子為「媽咪」，還自稱他已離婚等對話，讓她相當驚訝。她也強調，絕無對婆婆蔡母不敬。

高院傳蔡妻的兩位女同事作證，她們證稱蔡妻不願意離婚，反遭蔡男、蔡母赴公司強勢要求蔡妻同意離婚，甚至辱罵她，還錄下對話為證。

2015年分居 法官︰肇因婚外情

高院審理認為，兩造2015年2月起分居的原因，是起於蔡男有外遇，欲與他人結為連理，主動要求離婚，並逕自搬離住處，蔡妻發簡訊請求丈夫返家，卻遭他回絕表示已離婚，並稱「不要拖累」，可見得蔡男和妻子婚姻雖有破綻、分居，卻是因蔡男有婚外情，違背對婚姻忠誠所致，並無對小孩教養觀念不同、或蔡妻對蔡母不敬等問題，認定蔡妻無可歸責事由，判蔡男敗訴。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法