國民黨苗縣銅鑼鄉長涉賄選 一審判決當選無效

2019-07-31 11:56

〔記者彭健禮／苗栗報導〕國民黨苗栗縣銅鑼鄉長李瑞廷，他於本屆鄉長選舉的競選團隊總幹事曾義孝，涉嫌替他賄選；李瑞廷也被提當選無效。雖李否認有行賄買票，但苗栗地方法院認為，曾為李瑞廷的競選總幹事涉及賄選，應視為李瑞廷自身的行賄買票行為，今天判決李瑞廷當選無效。

對於一審判決，李瑞廷表示，曾義孝僅是掛名，實際上沒有參與競選活動，對於「沒有做的事」卻被判當選無效，感到「相當驚訝！」李指出，待收到判決書後，一定會上訴，還自身清白。

李瑞廷於去年參加銅鑼鄉長選舉，去年11月24日開票結果，得到5668票，經苗栗縣選委會公告當選；不過，他的競選總幹事曾義孝，於選舉期間，被檢調查獲涉嫌現金買票，被苗栗地檢署依賄選罪嫌起訴。落選人謝昌年，也對李瑞廷提起當選無效之訴。

謝昌年主張，曾義孝於去年10月下旬，交付1萬7千元給李姓樁腳，扣除5千元樁腳費，其餘請託其以每戶3千元代價，向鄉民買票，尋求支持李瑞廷；李姓樁腳收錢後，向4戶選民賄選。

李瑞廷則否認有行賄買票的情事，辯稱他為拉高聲勢及增加人氣，才援用縣長銅鑼競選總部組織架構及成員，曾義孝僅是掛名競選總幹事，實際上並未參與其競選活動。

地院合議庭認為，李姓樁腳於檢警偵訊時，明確指證曾有交付1萬7千元給他，且李姓樁腳與曾並無私人恩怨，也沒有金錢借貸，李姓樁腳應該沒有作偽證的動機，且於投票日前2天，曾與李姓樁腳也確有數通通聯記錄，基地台位置相近，可見李姓樁腳的證詞具有可信性。

法官認為，曾義孝既為李瑞廷競選團隊成員之一，依經驗法則，其向選民買票，應係得到李瑞廷的授意、同意 、默許或容認，而且也應視為李瑞廷自身的行賄買票行為，故判決李瑞廷當選無效。

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