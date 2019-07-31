這堂課真特別！警犬開課、翁立友趕來上課

2019-07-31 10:30

〔記者許國楨／台中報導〕有鑑於執勤時常遇到民眾好奇詢問，台中市警局警犬隊最近開設「警犬小學堂」邀請金曲歌王翁立友，透過一問一答輕鬆的說唱方式為民眾解答疑惑，只見警犬輪番上陣，透過後製的擬人化聲音特效，過程超吸睛又逗趣，讓人對警犬的工作有更進一步認識。

警犬隊長陳玉梅說，該隊執勤時常遇到許多民眾詢問警犬的相關問題，為了替廣大的市民解答，特別邀請金曲歌王翁立友當特別來賓，原本是打算趁他有到中部活動的空檔進行，後來時間一直未能敲定，才請翁先在台北錄製一段影片，再由警方請專人經過後製剪緝及相關特效後完成。

影片中警犬輪番上陣以擬人化角度，針對警犬工作項目、流浪犬可不可以做警犬?警犬在執勤時，可能會遇到的狀況一一說明，透過詼諧幽默的方式和翁立友互動，翁立友說，在許多大型活動常可看你們的身影，讓一些心存僥倖的人無所遁形，另外警犬回說，流浪犬當然也可以當警犬，但要經過篩選出有天份加上健康、穩定度等考驗。

且因適逢暑假期間，青少年在外活動頻仍，片尾由警犬介紹許多仿真毒品，提醒民眾現今新型毒品包裝種類繁多，可能偽裝成飲料、糖果、咖啡包，千萬不要因為一時好奇，而輕易嘗試，後悔終身，寓教於樂效果十足。

陳玉梅說，此次該隊與向來愛狗聞名的藝人翁立友合作，這個全新創意的組合，以「警犬小學堂」上課的模式，將警犬隊在執勤時，常遇到民眾提問彙整，用可愛逗趣的畫面呈現，簡單明瞭又不失風趣，讓民眾可以最短的時間認識警犬隊，也希望藉此教導民眾，若遇到警犬執勤時，給予一定距離，不要碰觸牠、也不要任意餵食，避免影響執勤成效。

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