澎湖警犬隊元老歐弟 屆齡退休享受尊榮

2019-06-24 19:52

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕全台灣第一支離島警犬隊設在澎湖，草創之初由保三總隊情義相挺，捐贈拉不拉多緝毒犬「歐弟」，7年來嚴格把關防堵毒品流入，原本今晚澎湖縣政府警察局在花火節主舞台，舉行除役歡送會，但因雨勢過大延後至27日晚。

2017年4月15日澎湖警犬隊正式成軍，在建軍之初，人力及犬隻都不足情況，所幸保三總隊伸出援手，將歐弟移撥給警犬隊使用，成為創隊元老，更由於「歐弟」具有緝毒實戰經驗，且戰功顯赫，成為第一線緝毒戰將，舉凡重要緝毒任務，「歐弟」都是身先士卒，更由於其溫馴、高度服從個性以及萌萌模樣，成為澎湖縣警局反毒最佳代言人。

由於歐弟已服役7年，已達屆齡退休，澎湖縣政府警察局為表彰其對緝毒功勞，特與旅遊處協調，利用花火節主場次辦理除役歡送會，相當尊榮：至於緝毒犬『歐弟』除役後的緝毒任務，警察局也已由4月10日通過各項訓練且經測驗合格之「金剛」等6隻警犬，如期於7月1日無縫接軌，共同擔負起澎湖未來緝毒重責大任，歐弟除役後亦將續留隊部照護，安享晚年。

警察局長楊鴻正除表達對治安工作默默付出的『歐弟』表達最高敬意外，更藉此機會重申治安是民心安定最重要的基石，而毒品防制則是改善治安的首要工作。未來將持續以查緝毒品犯罪、打擊詐欺犯罪及檢肅幫派犯罪為治安工作重點，並賡續整合跨機關綿密合作機制，強力執行掃毒、緝毒，溯源斷根，並促進全民反毒，阻絕毒品入侵社區及校園。

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