黃琪蓋白布進出法院 病情進展神速可自辯了

2019-07-30 12:07

［記者張文川／台北報導］26歲詐欺慣犯黃琪（本名黃照岡），被查出3年前假冒國泰集團千金蔡佳玲親戚的名義，讓他和周姓男友人免費試駕市價逾400萬元的Audi A8名車1星期，又自稱藝人張清芳丈夫宋學仁的秘書，向凱基證券爭取到周姓友人期貨交易的半價手續費，被控偽造文書與詐欺；台北地方法院今天開庭，黃琪抱病出庭，全身罩白布、由律師推著輪椅進出法院，但他已一改先前開庭一語難發的窘態，已能當庭自我辯解，病情進展神速。

黃琪先前開庭都是蓋著花色薄被進出法院，今天則是罩上全白色的床單，由於太大件，行進間屢屢卡到輪椅的輪子，律師不時要倒車才能拉起床單，舉步維艱，連要走出台北地檢署的安檢門都卡到門柱，狀況頻頻。

合議庭今傳喚凱基證券謝姓女經理作證，說明公司給予客戶手續費優惠折扣的標準，以及對貴賓身分的認定方式，證明凱基確實遭騙而蒙受手續費損失。

黃琪在謝女作證結束後，戴著口罩自我答辯說，周男本來就是凱基證券的貴賓，放在300萬元在凱基銀行，「如果他只放10萬元，也不會被視為貴賓、獲得手續費優惠折扣」；黃琪又說，周男和他試駕奧迪汽車的時候，確實有意要買車，試駕本來就未必一定要買。

合議庭原訂今天訊問證人之後就進行辯論，但黃琪與律師郭上維當庭提出2份新的文件證據，檢察官質疑沒蓋章的影印文件的證據能力，郭上維於是聲請傳喚周男作證，以證明黃琪沒有使詐，檢察官提出反制，聲請傳喚陳姓車商說明遭詐過程；合議庭因此取消辯論，日後將傳喚2證人。

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