汽車「闖黃燈」撞上「闖紅燈」騎士 誰負肇事責任？

2019-07-29 19:07

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市游姓女子開車於台中市，穿越綠燈轉變為黃燈的路口，卻與闖紅燈的66歲郭姓機車騎士相撞，郭男重傷臥床7個多月死亡，一審認為游女「闖黃燈」，撞上郭男後又持續行駛9.3公尺，顯示車速並不低，依過失致人重傷罪判處拘役50日，游女上訴二審，台中高分院卻認為，研究顯示一般人當時至少要3.49秒才有足夠反應與煞車時間，監視器卻顯示，游女反應時間不到2秒，黃燈又是「應迅速通過路口」，路權屬於游女，改判她無罪，全案確定。

判決書指出，游女在2015年8月13日上午開車行經台中市東區南京東路與十甲路口，當時綠燈轉變黃燈，游女並未減速，與闖紅燈的郭男相撞，郭男呼吸衰竭、頸椎損傷、四肢癱瘓，2016年3月27日死亡，法醫研究所鑑定顯示，郭男有中風等病史，死亡與車禍相關性低，因此，檢方依過失致重傷害罪起訴，而非過失致死罪起訴。

台中地院審理時，游女辯稱，鑑定顯示她並無過失，一審卻認為，游女見號誌由綠轉為黃燈，不但沒有減速準備煞停，反而是貿然快速通過路口，撞擊後又持續行駛9.3公尺，顯見游女自稱時速20至30公里的說法不實，有俗稱「闖黃燈」的行為，沒有在號誌轉為黃燈時謹慎準備煞停，依過失致重傷害罪判拘役50日，可易科罰金5萬元。

游女上訴二審，台中高分院有異於一審的見解，二審認為，台中市車輛行車事故鑑定委員會、國立交通大學鑑定都顯示，肇事因素是郭男闖紅燈，游女則沒有肇事因素，另外，文獻指出，95％的駕駛，對無預警的交通險境，感覺辨識與反應時間為1.6秒內，再以該路段限速50公里，是乾燥柏油路計算，煞車停止需要1.89秒，也就是一般人在當時，必須要有3.49秒的反應煞車時間。

二審認為，郭男闖紅燈後，出現於監視器畫面邊緣，到雙方碰撞，時間不到2秒，游女沒有足夠的反應與煞車時間，另外，依道路交通安全規則，黃燈作用是警告駕駛與行人，應迅速通過路口，如果貿然緊急煞停，反而危及交通安全，當時路權是屬於游女，游女並無過失，據此撤銷原判，改判游女無罪，全案判決確定。

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