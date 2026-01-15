「小算盤」難登「大雅之堂」 黃國昌用這招反軍購

民眾黨主席、立院總召黃國昌旋風訪美，14日召開記者會說明訪美行程，並稱對於國防部特別軍購案更加堅決反對！（資料照）

民眾黨主席黃國昌跑了一趟美國，回來後繼續反對政院版的國防特別條例，從頭到尾，怎麼看都是個人的「小算盤」，難登台灣強化自我防衛的「大雅之堂」。

究竟黃主席的算盤珠子是怎麼撥的？一個可能的劇本是這樣的：

對於黃國昌來說，屬於他個人在政治上的最大的利益，毫無疑問是在槓桿「藍白合」中取得最好位置，他本人不會、也不能因為支持軍購這種「我有什麼立即好處」的事情，放棄這個機會。

然而在國內的民意市場，各種數據都顯示，提高國防預算、強化防衛韌性，一直具有極高的支持度，任何識相的政客都不便直接忤逆這樣的結構與需求。

基於前述主觀利益與客觀環境考慮，自以為聰明的政客很可能會希望去找到一個理由，既能夠實質反對，又不能被看穿這是「藍白合」的必然結果，畢竟國民黨的反對立場，其實跟北京實在沒什麼兩樣。於是，他需要這趟旋風華府行，來證明這一切都是「經過實地考察跟研究了解」，所做出的決定。

於是，關注台海安全跟印太穩定的美國，就成了黃國昌暗渡陳倉的堂皇棧道了。美方本以為經過高規格的安排和嚴謹專業的介紹「過程」，可以讓黃主席排除一切台北政壇非專業和情緒的迷霧，勇敢的為台灣安全跨出這一步，當然最後華府對於人性總是正面積極的想定，顯然並不適用於民眾黨的身上。美國人錯看了台灣在野政治人物的「複雜和多樣性」，遠超過對於一般民主國家的想像。

至於民眾黨的自提條例，則是自以為是的認為，這可以向美方交代「我沒有反對買你們的武器喔」。但是，相較於台美在國防合作上的規模和高度專業，黃主席和他的團隊要自行寫出一個符合台灣未來八年強化國防，滿足有效嚇阻的特別條例，這自信是哪裡來的？這又不是教育局舉辦的中小學作文競賽可以交差的。

果然，民眾黨自稱研究了半天，他們竟連台灣在國防上的強化，原本就是來自台美間的合作、規劃的基礎事實都沒有概念，居然把特別條例拆開成對美軍購和非對美軍購，還胡扯「軍火商」說，抹黑軍方涉弊，如此手法，剛好反映出這種外行於專業，又壞在心眼裡的雞鳴狗盜心態。

民眾黨想說的，是唯有他們最棒 ，不會有錯。都是美國人、賴清德、軍火商的問題。這樣的潛台詞，有幾個台灣人能買單？膽敢把川普政府當猴子戲耍，這更是多麼不可思議的國際認識水準？

