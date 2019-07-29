南投又見警匪槍戰！ 毒犯身中5槍送醫急救

2019-07-29 16:16

〔記者謝介裕／南投報導〕又見警匪街頭駁火意外！

高雄警方跨轄到南投偵辦1起毒品案，在南投市南崗路1處汽車旅館與林嫌發生警匪槍戰，警方至少開了9槍，造成林嫌身中5槍，目前在衛福部南投醫院急救中。

據調查，30多歲的林嫌，在今下午3時許，發現疑似有員警在其背後跟蹤，隨即以某汽車旅館作掩護朝員警開槍，警方也立即反擊，雙方合計開了10多槍，其中，林嫌身中5槍被送醫急救，還好傷勢集中在手腳、腹部，並無立即性生命危險，警方也在醫院戒護，避免衍生其他意外發生。

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