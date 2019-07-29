宜蘭檢警調合力搗淫窟 退警揪中國女大賣「外送茶」被逮

2019-07-29 12:56

〔記者張議晨／宜蘭報導〕宜蘭地檢署破獲潘姓退休員警、吳姓女子，以及陳姓中國籍人士為首的兩賣淫集團，兩集團透過通訊軟體攬客，再安排中籍女子外送服務；檢方獲報後，指揮宜蘭縣警察局、調查站、移民署宜蘭專勤隊跟監數月，上週收網逮人，將3人依妨害風化及違反台灣地區與大陸地區人民關係條例（兩岸人民關係條例）等罪，向法院聲押獲准。

據悉，從警界退休5年的潘姓男子與台灣籍的吳姓女子合夥，在宜蘭經營應召站，陳姓男子則屬另一賣淫集團。兩集團循同樣模式，先在中國透過微信招攬中籍女子，再安排她們持醫美或短期自由行簽證入境，受限簽證時程，每人在台停留兩週接客。

宜蘭地檢署接獲情資後，指揮新北市調查處、宜蘭縣調查站、宜蘭縣警局、新北市警局、移民署宜蘭專勤隊等機關偵辦。

上週五，檢方見時機成熟，指揮辦案人員搜索礁溪溫泉旅館等14個處所，順利破獲潘男、陳男為首的兩間應召站集團，扣得筆記型電腦、帳冊、花名冊、保險套及新台幣、人民幣、港幣計約300萬元現金等物。

據了解，潘員、陳姓中籍男子雖分屬不同應召集團，但兩人均以「某某茗茶外送」之名，透過微信、LINE等通訊軟體攬客，接到客戶訂單後，再由車伕接送中籍女子到達指定地點「服務」，因收費合理，頗受不少老司機歡迎。

檢方訊問後，26日將潘男、吳女、陳男等3人，依刑法妨害風化及違反台灣地區與大陸地區人民關係條例等罪嫌，向法院聲請羈押獲准。

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