詐團靠網購「解除分期」 一週騙倒兩醫師

2019-07-28 15:26

〔記者姚岳宏／台北報導〕桃園市27歲林姓女醫師上週接到假冒「小三美日」網路賣場的詐騙電話，謊稱她的訂單出錯導致重複訂購12期，接著由另名歹徒假冒銀行專員來電，要求女醫師按照指示操作ATM解除分期設定，騙走近6萬元；另名年輕男醫師也是被同樣手法，騙走2萬6千元，一周內至少兩名醫師被騙錢，警方呼籲經常上網購物的年輕族群務必要提高警覺。

刑事局指出，「解除分期」詐騙手法已在國內出現10年以上，算是詐騙「老梗」，在警方賣力宣導下，被騙人數雖已逐漸減少，但仍有不少對詐騙掉以輕心的年輕人上當，165專線統計7月15日至21日1週內就接獲近百件民眾通報，被害人中更有兩位是年紀不到30歲的年輕醫師。

另名家住台北市的29歲男醫師，則接到假冒訂房網站「Booking.com」的詐騙電話，歹徒同樣使出「訂單出錯需操作ATM（或網路銀行）解除」的詐騙話術，騙走2萬6千元。

警方指出，詐騙集團透過駭客盜取民眾網路交易資料，假冒電商及銀行客服人員來電行騙，並將來電顯示竄改為真正的銀行客服電話，藉此取信被害人，民眾接到陌生電話時，聽到「誤設為經銷商、批發商」、「誤設為付費會員」、「信用卡遭人盜刷重複下單」、「需配合操作ATM、網路銀行」等詐騙關鍵字就要提高警覺，有任何疑問可撥打165反詐騙專線諮詢。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法