迷上6旬美魔女 半百色大叔裝針孔偷拍洗澡

2019-07-27 17:54

〔記者劉慶侯／台北報導〕48歲吳姓單身男子見共租公寓頂樓的吳姓婦人雖然年過60，卻仍有著美魔女般的面貌和身材，竟心生邪念，去年起在兩人共用的浴廁內偷裝針孔攝影機，日前終於被吳婦發現報警，吳男被依妨害秘密罪移送法辦。

警方調查，一直單身未婚的吳男，去年間與62歲吳姓婦人分租台中市中山區一棟公寓頂樓雅房，兩人共用一間浴廁。不過，並不知吳婦多大年紀的吳男，認為吳婦有著「超強」的中年婦人魅力和美貌，傾心不已，起意偷拍。

警方說，心懷不軌的吳男買來1台針孔攝影機，裝在浴廁的面紙盒中，只要發現吳婦洗澡時，就躲在房內用手機App軟體，遠端遙控針孔攝影機偷拍；長期下來已偷拍成功許多次。

渾然不知情的吳婦，今年8月19日晚上洗澡時，赫然發現面紙盒有個黑孔，打開查看，驚見居然有台針孔攝影機，正對著自己在拍攝，嚇得馬上擦乾身體，跑到派出所報案。

轄管中山分局據報抵達現場，發現是吳男所為，立刻逮捕帶回派出所。吳男承認犯行，供說他是因為「非常欣賞對方」，才會購買網路微型針孔攝影機，只要聽見吳婦下班回家的聲音，就先跑到浴廁將攝影機裝在面紙盒裡，盒裡還放置行動電源充電，就怕偷拍到一半，攝影機沒電「不給力」會斷電。

吳男在警局中慌張地不斷向吳婦道歉，訊後仍被依妨害秘密罪嫌送辦。

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