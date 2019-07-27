父子同車賣檸檬拚經濟 這一撞...車翻人困先送醫

2019-07-27 12:53

〔記者許國楨／台中報導〕台中市陳姓父子今天凌晨駕駛一輛滿載檸檬的貨車，準備北上批發販售，未料車子沿台74線行駛時不慎追撞前方另輛由謝姓婦人駕駛的小貨車，當場側翻還導致兒子受困車內，消防人員獲報趕往以油壓破壞器協助脫困後，連同這對父子及也受傷的謝婦全部送醫，所幸均無生命危險。

這起事故發生在今天凌晨3點多，55歲陳男駕駛貨車搭載22歲的兒子，沿北屯區台74線快速道路往西屯區方向行駛，途中疑因與兒子聊天分神，不慎追撞前方另輛由60歲謝姓婦人駕駛的小貨車，這一撞導致貨車失控左側翻車，也導致小貨車右側車身擦撞台74線護欄。

警方獲報趕往處理，只見車禍現場物品散落一地，遭撞的小貨車車斗被撞飛，駕駛座車門變形，而貨車則是側翻在路旁嚴重毀損，陳男雖自行爬出車外，但兒子卻因此受困車內副駕駛座，消防局獲報出動人車趕往，隨即使用破壞器材協助陳男兒子脫困。

只是謝婦被這一撞當場意識模糊，上半身挫傷，陳男也是上半身挫傷，至於其兒子則是腿部開放性骨折，傷勢較重，所幸3人經送醫救治後已無大礙。

警方表示，兩造駕駛都沒有酒駕情形，陳男則說，與兒子載著滿車的檸檬漏夜北上，原本希望批發販售拚經濟，未料途中看到前方小貨車來不及踩煞車才撞上；至於事故原因及責任歸屬仍需警方進一步調查釐清。

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