父釣魚未歸兒急報案 凌晨找到人已經...

2019-07-27 12:08

〔記者許國楨／台中報導〕台中市賴姓男子昨天下午向家人表示要外出釣魚，一直到深夜都未歸家人急報案，消防人員出動大批人力及橡皮艇沿著旱溪來回尋找，還出動空拍器材經過3個多小時搜尋，今天凌晨終於在湍急的水流中岩石下方發現賴男，但他已溺斃，警方將報請檢方相驗釐清死因。

據了解，49歲賴男平時有釣魚習慣，昨天下午向家人表示要到北屯區旱溪西路四段旁的旱溪釣魚，一直到晚上快11點家人發現賴男未歸到現場尋找，先在旱溪西路上發現賴男的機車，接著又在溪旁發現賴男的釣具及衣物，家屬直覺不對勁立即向警方報案，警方研判溺水成分相當高隨即轉報消防單位。

台中市消防局獲報派遣北屯、東山、大誠、文昌分隊及第八大隊，出動救災（護）車11輛、橡皮艇2艘、人員39名，義消及民間救難團體共46名趕往救援，並由義消第九大隊空拍分隊出動2車2人攜帶空拍器材前往協助，從賴男可能下水地點沿著旱溪搜尋到松竹路橋下，搜尋途中發現一處深及成年人高度的水池，下水搜溺並未發現賴男蹤影。

消防人員研判現場水勢與白天無太大差別，失蹤者極可能仍在附近深水坑處，集中人力及潛水人員再往回搜尋到下水地點，經過3個多小時搜尋，今天凌晨2點16分終於在湍急水流中發現卡在岩石下方的賴男，但他已溺斃明顯死亡。

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