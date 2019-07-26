神切國道路肩！下一秒5車追撞 外籍男「防禦駕駛」畫面曝光

2019-07-26 17:56

〔記者吳俊鋒／台南報導〕中山高速公路台南安定路段昨天上午發生5部大小車輛連環追撞的交通意外，而事故之前，1部外籍人士駕駛的轎車，察覺後方大貨車快速緊追，且未保持安全距離，他見前方回堵時，立刻切到路肩，沒多久，貨車隨即追撞前方車輛，行車紀錄器畫面曝光，令人直呼「驚險一瞬間」；肇責正由國道警方調查中，也呼籲民眾要有「防禦駕駛」的觀念。

這起交通意外發生在國道1號北向312.4公里，靠近安定交流道出口前，當時是上午7點50分，國道公路警察局第四公路警察大隊初步調查，由於前方開始回堵，柯姓男子駕駛的大貨車，未保持安全距離，從後追撞周姓女子駕駛的自小客車。

自小客車再往前推撞2部自小客貨車，肇事後，後方蔡姓男子駕駛的自小客車，因剎車不及，又追撞大貨車，造成5部車輛連環撞。

所幸這起連環撞，僅周女送醫，雖然她的轎車首當其衝，嚴重毀損，但無明顯外傷，診斷有輕微腦震盪，意識清楚，所有駕駛都未酒後開車；現場有大貨車的剎車痕，疑因未保持安全距離，遇到回堵，「剎不住」所致。

國道警方處理事故時，取得1部轎車的行車紀錄器，為1名男性外籍人士所駕駛，當時他發現大貨車高速緊追在後方，沒有保持安全距離，密切注意，直到看見前方出現回堵，苗頭不對，立刻將車子往右切至路肩閃避。

沒想到下一秒大貨車立刻追撞車道上的前方車輛，引發連環車禍，防禦駕駛的觀念，讓他躲過這場意外。

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