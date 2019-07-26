花蓮清晨鬥毆 1人大拇指險遭砍斷

2019-07-26 14:07

［記者王峻祺／花蓮報導］花蓮市東興一街今晨6點多發生聚眾鬥毆事件，2派人馬共10多人分別手持西瓜刀及棍棒直接在街上互砍，共造成2名男子受傷，其中32歲許姓男子右手大拇指幾乎被砍斷，只剩皮膚相連，另一名21歲鄭姓男子則大腿及背部遭砍，２０多公分長的撕裂傷，深可見骨；警方稍晚證實，６名涉嫌人已到案說明，將進一步釐清衝突原因。

花蓮市寧靜的美崙社區，今晨罕見發生聚眾砍人事件，現場地面血跡斑斑，嚇壞當地大樓住戶；目擊者表示，10幾名2、30歲的年輕人，手持西瓜刀、棍棒在街上追逐互砍，還不斷飆罵髒話，附近居民聽聞都起床查看，眼見有人受傷流血，大樓警衛趕緊報案救護。

花蓮縣消防局表示，救護人員到場後發現有6名男子分別受到輕重傷，其中2人傷勢較重，1人右手大拇指幾乎遭砍斷，另１人的大腿及背部都有刀傷導致撕裂，背部20多公分的傷口深可見骨，已送花蓮慈濟醫院急救。

花蓮警分局副分局長劉永鑫說，今上午接獲民眾報案，指稱美崙發生一起糾紛，傷患受傷送醫，目前已通知6名嫌疑人到案說明，將釐清雙方過去是否有過節或是相約談判。

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