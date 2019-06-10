淡水大拜拜才剛落幕 三芝媽祖廟遶境又傳打架

2019-06-10 13:56

〔記者曾健銘／新北報導〕清水巖祖師廟遶境活動前晚才剛落幕，未料，昨晚三芝區媽祖廟遶境活動又傳出民眾打架滋事！24歲王姓宮廟成員，不滿遶境隊伍臨時變更路線，導致遶境車隊未經過其設壇處所，王男竟帶著4名同夥衝到媽祖廟內「興師問罪」，當場痛毆5名義消，破壞砸毀宮內物品，當時在場的一名三芝分駐所警員上前勸阻，反而遭嗆聲、推倒在地，警方出動快打部隊趕抵時僅逮捕王男，其餘4人已經逃逸無蹤，目前仍在追查中。

警方表示，昨晚7時許，三芝媽祖廟遶境隊伍行經中山路一段附近，隊伍突然臨時變更行進路線，而在自家檳榔攤前設壇準備迎神的王男事後得知此訊，氣得到宮廟「問罪」。

據了解，王男一人行進入宮廟後不分青紅皂白，開始大聲咆嘯，甚至砸毀宮廟內的器具，就連當時準備請神回分隊供奉的5名三芝分隊義消都遭殃，5人慘遭對方痛毆。

淡水分局表示，當下立即出動周遭派出所等50餘名快打部隊前往，但清查後僅逮捕王男1人，其餘4名同夥已趁隙逃逸，不僅如此，疑似是王男的同夥事後還開車到三芝分駐所外丟擲酒瓶、嗆聲洩憤。

警方表示，公權力不容挑戰，目前已擴大調閱監視器畫面追查在宮廟滋事的4人，而該輛砸酒瓶的車輛行徑已觸犯社會秩序維護法，將約談車主到案說明，訊後依公然聚眾強暴脅迫、妨害公務、傷害、毀損等罪嫌將王男移送法辦。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法