做假帳逃漏稅賺暴利 建商董座夫妻被判刑、沒收逾2億

2019-07-26 10:46

［記者楊政郡／台中報導］聚合發建設公司將「自地自建」，偽造成「合建分售」，創造稅法上利潤，2006年起推出的「獨秀」、「榮耀」、「夏麗宮」及竹北市「香褆」等4個建案，目前為止獲利逾110億餘元，且造假帳逃漏稅捐，台中地院依違反商業會計法等罪判董事長陳世坤3年2月徒刑、妻陳素娟1年10月徒刑、總經理祁興國2年3月徒刑，聚合發公司不法所得2億944萬餘元沒入。可上訴。

檢察官前年偵辦時查扣陳世坤等3人名下62億8千萬元，如此一來可能都要發還了。審理期間法官已發還其中30億，其餘是否發還，法官說將與檢察官討論後決定。

台中地院判決書指出，聚合發公司從2006年間起，拿出公司資金，陸續以陳世坤、陳素娟、祁興國的個人名義買下民間土地，然後再以個人土地與聚合發簽定「合建分售」，明顯作假，來獲得稅法上的「個人出售土地之交易所得屬於『免稅』」的優惠。

聚合發陸續在幾年間推出「獨秀」（台中七期）、「榮耀」（台中七期）、「夏麗宮」（台中潭子區）及「香褆」（新竹市）4個建案，都是以此手法獲得土地免稅，至目前為止已獲土地及營建利潤達110億餘元（尚未完全銷售）。

而檢察官原本認定這110億餘元都遭被告等人侵占為個人所得，但法官查出並無侵占犯行，這些錢還是留在聚合發，但為了減少繳稅，陳世坤等人指示會計人員，以假的進貨憑證、需列假成本而隱匿獲利，此部分又逃漏2012年度、2014年度、2015年度營利事業所得稅總計2億944萬餘元。

另外陳世坤在2010年間以11億3000萬元向江姓地主購地，3年後向銀行貸款為了提高貸款額度，直接偽造地主江某押署，將買賣契約書金額竄改為16億2681萬元，因而獲得合作金庫9億7500萬元貸款，此部分偽造私文書明確。而檢察官認為這塊地事後以23億轉賣潤隆公司，所得陳世坤被侵占，但此部分資金還留在公司，侵占罪不成立。

被告等人完全否認犯罪，辯稱購地資金是個人的，不是聚合發，僅是與聚合發合建。也否認作假帳故意逃漏稅。

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