農曆7月快到了 警局門口驚見「金童玉女」站崗…

2019-07-25 19:47

〔記者吳正庭／金門報導〕金門縣警察局金湖分局美化大門景觀，近日擺設一對穿了警察制服的「半Q版」風獅爺造型玩偶立像，未料，有民眾形容立像的肢體、表情呆板，惹來「金童玉女」趣喻；分局長黃維章從善如流，延請擅於調和風獅爺造型的陶藝名家王明宗今天進行微整，希望趕在農曆7月前加緊完工。

黃維章說，設計圖剛出來的時候，警察制服還未換裝，男、女警員的制服都是淺色，當時女警還著短裙，施工過程中，全國員警制服換裝成深藍色，間接也讓立像看來比較嚴肅。

黃維章說，風獅爺是金門村落的守護神，自古就被民間視為具有鎮風制煞功能，將兩尊風獅爺造型的石雕像放在金湖分局大門，希望鄉親看見熟知的吉祥物，結合除暴安良的象徵，融化警局給人冷冰冰的刻板印象，也增加對警方維護治安的信賴感。

立像日前矗立後，有民眾覺得「沒什麼感覺」，也有民眾反映，晚上開車經過警局門口，兩尊直挺挺站崗的立像「很怪」，有點像「金童玉女」，尤其農曆7月快到了，感覺不好！

從事風獅爺創作30年的王明宗幾度端詳玩偶立像後，頗有自信表示，應該沒有問題，會搭配原有石雕的紋理，以木雕的質感呈現，預計以3至4個工作天，將立像改成輕鬆、歡樂的全Q版，請拭目以待。

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