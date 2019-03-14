網購公仔收到「這個」覺得被詐騙 網笑翻：其實賺到了

2019-03-14 21:02

〔即時新聞／綜合報導〕一名網友今在臉書上抱怨，他朋友日前花222元網購電影《馴龍高手2》的周邊商品，但賣家送來的，竟是一個超級不相干的物品「蒸籠」，讓他們超級傻眼，懷疑是被詐騙了，不過許多網友看到後則紛紛歪樓，直呼該蒸籠有三層，市價應該也要500多塊，「這回其實是賺到了！」

網友今在臉書社團「爆料公社」上貼出蒸籠的照片，並直言「網路詐騙是常見的嗎？」因為他的朋友最近花222元網購一個《馴龍高手2》的公仔，結果賣家送來的卻是一個超級不相干的「蒸籠」，讓他們感覺被詐騙了，且因為賣家是從中國寄出的，所以他們甚至不知道該怎麼退費，感到非常困擾。

該文章一出後讓許多網友笑翻，紛紛留言「想當馴龍高手就要先會用蒸龍XD」、「買玩具龍，他給你『真龍』」、「直接變蒸籠高手2」，但也有網友歪樓，「我剛剛夜市買一模一樣的蒸籠也要570，我才被騙了吧」、「只有我覺得三層蒸籠222含布很便宜嗎」、「原來是賺到了」、「看完留言我才知道蒸籠要這麼貴」。

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