張廣元電玩弊案 3警一審判刑10至11年

2019-07-25 18:36

〔記者張文川／台北報導〕6年前爆發的張廣元賭博電玩集團案，經台北地院6年審理，今天宣判，依違背職務收賄罪，將時任新北市淡水警分局中山路派出所長黃裕源判刑11年6月最重，行政組巡官邱春茂判刑11年、偵查隊小隊長葉正良判10年10月，皆褫奪公權5年。可上訴。

台北地檢署2013年收網，分2波起訴25人，其中3人今被重判逾10年，另有淡水分局偵查隊小隊長林正源依包庇營利聚賭罪，判刑1年10月；前新店分局員警、內政部國會聯絡人李俊諺判刑4年2月、離職員警薛義雄判刑2年；同案3名調查官，各輕判6月至2年，各緩刑2年、3年；而居中聯繫交付賄款的白手套，包括4名媒體記者，各判刑10月至3年，其中一人獲緩刑2年。

電玩業者方面，張廣元判刑2年，追徵沒收不法所得1億2783萬元，劉宸誌判刑6年，追徵沒收5億7778萬元，另有多名業者皆全盤認罪而獲判緩刑並沒收犯罪所得。

判決指出，張廣元等人從2005年起，以每股40萬元到80萬元招攬記者、員警入股，集資2億5000萬元，至2013年8年期間陸續在台北市、新北市開設「第一」、「創新」、「 巨無霸」、「京橋」4家地下賭博電玩店，提供百家樂、賓果、超八等賭博電玩，為避免被查緝，透過記者白手套從中疏通，送錢行賄6名官警。

入股的張姓記者負責打聽臨檢消息，警察登門時還指揮員工開啟暗門讓警察進入檢查；股東員警李俊諺也找在地記者、離職員警按月行賄疏通警方，換取免遭舉報、通風報信和減少臨檢。

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