張廣元電玩弊案 3警一審判刑10至11年
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2019-07-25 18:36

〔記者張文川／台北報導〕6年前爆發的張廣元賭博電玩集團案，經台北地院6年審理，今天宣判，依違背職務收賄罪，將時任新北市淡水警分局中山路派出所長黃裕源判刑11年6月最重，行政組巡官邱春茂判刑11年、偵查隊小隊長葉正良判10年10月，皆褫奪公權5年。可上訴。

台北地檢署2013年收網，分2波起訴25人，其中3人今被重判逾10年，另有淡水分局偵查隊小隊長林正源依包庇營利聚賭罪，判刑1年10月；前新店分局員警、內政部國會聯絡人李俊諺判刑4年2月、離職員警薛義雄判刑2年；同案3名調查官，各輕判6月至2年，各緩刑2年、3年；而居中聯繫交付賄款的白手套，包括4名媒體記者，各判刑10月至3年，其中一人獲緩刑2年。

電玩業者方面，張廣元判刑2年，追徵沒收不法所得1億2783萬元，劉宸誌判刑6年，追徵沒收5億7778萬元，另有多名業者皆全盤認罪而獲判緩刑並沒收犯罪所得。

判決指出，張廣元等人從2005年起，以每股40萬元到80萬元招攬記者、員警入股，集資2億5000萬元，至2013年8年期間陸續在台北市、新北市開設「第一」、「創新」、「 巨無霸」、「京橋」4家地下賭博電玩店，提供百家樂、賓果、超八等賭博電玩，為避免被查緝，透過記者白手套從中疏通，送錢行賄6名官警。

入股的張姓記者負責打聽臨檢消息，警察登門時還指揮員工開啟暗門讓警察進入檢查；股東員警李俊諺也找在地記者、離職員警按月行賄疏通警方，換取免遭舉報、通風報信和減少臨檢。

  • 涉入張廣元賭博電玩集團案的前新北市淡水警分局中山路派出所長黃裕源今判刑11年6月。（資料照，記者陳志曲攝）

    涉入張廣元賭博電玩集團案的前新北市淡水警分局中山路派出所長黃裕源今判刑11年6月。（資料照，記者陳志曲攝）

  • 邱春茂判刑11年。（資料照，記者陳志曲攝）

    邱春茂判刑11年。（資料照，記者陳志曲攝）

  • 葉正良判10年10月。（資料照，記者陳志曲攝）

    葉正良判10年10月。（資料照，記者陳志曲攝）

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