涉辱罵李婉鈺出庭 館長：我只是在保護我的人

2019-07-25 10:40

〔記者王定傳／新北報導〕前新北市議員李婉鈺去年與「館長」陳之漢的助理洽談訪談直播未果，演變成隔空互槓，後因李婉鈺不滿館長在直播中以三字經辱罵提告；陳之漢今日上午到新北地院出庭前向媒體表示：「我沒有錯」，面對法官詢問時亦說：「我直播風格就是這樣，沒有針對及侮辱之意」，庭訊後受訪時說：「我只是在保護我的人（指其助理）」。

檢方調查，去年10月25日凌晨，館長以「李婉鈺來不成館長直播生氣氣，小宇（館長助理）躺著也中槍」為直播標題，怒飆李婉鈺三字經。27日又以「李婉鈺議員要告館長，因為訪談被拒絕」為標題，二度開直播辱罵李女，惹怒李婉鈺提告，館長收到傳票後，又開直播再罵李女三字經。

新北地院今進行準備程序庭，陳之漢步入法院前向媒體表示：「就給法院判，我一定認為我沒有錯」。

開庭時，陳之漢亦向法官表示：「我覺得檢方沒有了解事情的原委，對方先來罵我才會這樣，我的直播風格就是這樣，沒有針對及辱罵之意」；其辯護人也表示，館長的直播風格向來如此，沒有針對及侮辱之意；法官諭知全案將移由審理庭審理。

庭訊後，陳之漢表示：「我直播風格向來如此，我不是針對她罵，就交給法官決定，判賠就判賠，無罪就無罪，但是公平正義到底落在誰那邊，大家心裡都知道，判決一定尊重，但社會大眾怎麼想？」

他接著說：「如果每一個人都用這種方式，先罵你，你一定會罵回來，再擷取一堆證據去弄你，來賺這個錢，我覺得做人處世並不是這樣，而且她曾經是位議員」、「大家都知道，她來找我的，我不接受直播，她自己罵我助理，我只是在保護我的人！」

此外，陳之漢今日到新北地院開庭時，引起粉絲注意，有法院職員、民眾見狀，紛紛上前請館長簽名並拍攝合照，館長也耐心地替粉絲簽名及合照。

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