貴婦奈奈全家捲10億潛逃 小叔鼓吹投資杏立診所另遭判賠

2019-07-24 13:07

〔記者溫于德／台北報導〕網紅貴婦奈奈與丈夫黃博健經營醫美診所「杏立博全」，去年11月卻惡性倒閉，夫妻捲款10億元潛逃加拿大，連同公公黃立雄等人遭發布通緝至2043年為止。此外，貴婦奈奈的小叔黃博唯也被一名蕭姓女友人指控，鼓吹她投資杏立博全，並欠她信用卡費、購車貸款等共1047萬餘元；台北地院上週五審結，判黃博唯應賠償640萬餘元給蕭女，仍可上訴。

蕭女提到，她因為常向黃博唯購買精品而熟識，2015年4月間黃博唯向她佯稱：家族經營的杏立診所有資金需求、需要募資，恰逢診所張姓股東要退出，若藉此投資診所，每投入100萬元可分得1.5萬元配息回饋，「是穩當的投資，需要盡快卡位等語」，害她誤信投入850萬元，且黃博唯後來還欠她百萬信用卡費與購車貸款均未還。

蕭女在起訴狀內指出，黃博唯、杏立診所、張姓股東與博全公司應連帶給付她850萬元，黃博唯另要單獨給付她229萬餘元。

杏立診所與張姓股東均否認具賠償責任，博全公司未答辯。黃博唯則辯稱，蕭女總計匯款800萬元，是為授權他代為選擇投資標的而交付，而他借用杏立診所及張姓股東帳戶收錢等語，另蕭女雖有將信用卡交給他，卻是為了請他代購物品，況且部分信用卡款項是蕭女本身消費支出，與他無關。

法院審理後認定，黃博唯騙蕭女500萬元，且應清償信用卡費50萬餘元以及貸款債務89萬餘元，共要賠償640萬餘元，其他被告則無賠償責任。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法