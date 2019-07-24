別再把鎖匙藏在這些地方！警方說小偷都知道了

2019-07-24 10:40

〔記者劉慶侯／台北報導〕暑假期間是許多家長攜家帶眷出遊的好時光，但卻也意外讓宵小得以趁虛而入。台北市刑警大隊肅竊組發現近來住宅竊盜案有上昇趨勢，且盜賊泰半改為在白天入侵，因此特別呼籲民眾要注意防竊，千萬別再把備用鎖匙藏放在室外花盆或鞋櫃等處，以免高高興興出門，回家卻是傷心失財。

北市刑警大隊調查發現，近期有多起住宅竊盜案件，都是民眾將備份鑰匙藏置放於屋外鞋櫃、地毯、花器，或置放於大廈管理室，而使竊賊極易取得鎖匙，毋須破壞門窗門鎖即可直接開門進入行竊，一時的方便，卻帶來潛在的危機。

警方根據發生的住宅竊盜發生時段分析，以中午12至下午3時最多、上午9至中午12時次之，顯見以白天（9至15時）為主要發生時段，此時多為住戶外出工作、出遊、家中無人看守之際。

此外，住宅遭竊物品以現金最多，屋內日常用品次之，金飾、珠寶、鐘錶等再次之，歹徒喜以容易竊取、攜出或較有價值之物品為主要行竊目標。並以無管理員看守之老舊公寓、大廈，或周邊有防火巷、工地等易藏匿、攀爬之住宅較易遭竊。

對此，警方提醒民眾應強化自身住宅防竊觀念，如加設家中及周邊各項保全防護設施、貴重物品妥善收藏、切勿將備份鑰匙置放屋外或交付予他人保管，住戶間亦應發揮守望相助功能，如發現可疑人、事應即時報警處置。

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