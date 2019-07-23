台北車站驚傳醉男落軌受傷 2警急拉上月台送醫急救

2019-07-23 21:55

〔記者劉慶侯／台北報導〕台鐵台北車站第三月台，今日晚間發生一名酒醉男子疑因站立不穩。跌落鐵軌情事，經緊急送醫急救，目前暫無性命之虞。

警方表示，今日晚間8時36分左右，在台北車站台鐵第三月台第四車處，有名年約40、50歲的酒醉男旅客掉落鐵軌，民眾發現報警，警員陳正偉及丁鈺芸據報前往，將旅客拉上月台，呼叫救護車送醫。

警方調查，受傷的這名中年男子頭部擦傷，但意識清楚。初步警訊中，對方承認是因酒醉頭暈不慎掉落鐵軌。警方已前往調閱監視器，釐清案情。

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