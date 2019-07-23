派工單露餡 女工誣告老闆性侵

2019-07-23 21:27

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市溫姓女子在林姓男子經營的工程行當臨時工，卻與老闆林男相處不睦，跑到中市警局婦幼隊控告林男，對她性侵害與強制猥褻逾10次，其中各一次性侵害與猥褻的過程，描述得鉅細靡遺，時間也相當清楚，不料，檢方卻從兩張派工單中發現，溫女所指的性侵害時間，她與男友同時被派遣到一處工地打掃，其男友也作證說，兩人當時一起打掃工地，法院雖輕判溫女徒刑3月，卻不能易科罰金，如判決確定，溫女得入獄。

判決書指出，溫女與陳姓男友都是上述工程行的臨時工，同住工程行的2樓，老闆林男住3樓，溫女卻在去年5月到市警局婦幼隊，指控林男對她性侵害與強制猥褻至少10次，其中一次性侵害是去年3月29日上午10時，林男以幫她按摩為由性侵得逞，另一次強制猥褻是去年4月12日上午10時，林男趁她到公司一樓拿水時強吻襲胸，直到她的男友撞見才停手。

台中地檢署偵辦時，卻從工程行的派工單中發現，上述兩天的上午8時起，溫女與男友陳男都被派遣到一處工地打掃，另外，陳男也作證說，上述兩天他與溫女一起打掃，溫女不曾向他反映性侵害，不過，他曾撞見老闆林男，對溫女毛手毛腳企圖親吻的逾矩行為，溫女則說，性侵害與猥褻屬實，只是她日期記錯。

台中地檢署裁定林男不起訴處分，反而依誣告罪起訴溫女，台中地院認為，溫女對日期過程描述得很詳細，檢方找到派工單後，又改稱日期記錯，顯示溫女是有誣告的犯意，誣告罪可處7年以下徒刑，一審雖輕判3月，但卻不能易科罰金，必須入獄坐牢，溫女上訴二審，仍堅稱日期記錯，她被性侵與猥褻屬實，台中高分院不採信，認為溫女虛捏事實，使林男無端受刑事偵查，浪費司法資源，維持3月原判，可再上訴三審。

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