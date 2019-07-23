遭控竊佔林班地種薑獲不起訴 農民怒批林務局濫訴

2019-07-23 18:16

〔記者佟振國／南投報導〕南投縣國姓鄉北港村李姓農民前年向戴姓地主承租約6分地種生薑，去年春天整地準備栽種，即遭林務局控告涉嫌竊佔國有林班地墾殖，依違反森林法、水土保持法送辦，案件歷經1年多偵辦，最近檢方偵查終結，罪證不足給予不起訴處分，2人今天向民代陳情，怒批林務局濫訴擾民。

南投林管處則強調，該案經埔里地政事務所鑑界，農民佔用部分林班地屬實，有人提出檢舉，基於維護國土安全職責進行查辦，檢方則是考量農民種植的私有地與國有林地相鄰，當時又無明顯界址，應無竊佔犯意，且查無明顯土石災害，予不起訴處分。

李姓農民說，前年10月向戴姓地主承租北港村五棚坑段約6分地，準備栽種生薑，向縣府申請簡易水土保持，經會勘核准後砍草整地，隔年3月備妥薑苗等資材預計4月栽種，即有林務局巡管員到場，指控他違法竊佔國有林班地開墾與架設水管，以及砍伐林木，危害水土保持，報請森林警察將他與地主帶回偵訊，依違反森林法、水土保持法、竊佔等罪嫌移送法辦，今年6月初檢方偵查終結，以罪證不足，他與地主均獲不起訴處分。

李姓農民指出，這1年來多次往返南投地檢開庭，原本要栽種的土地也被迫荒蕪，現在雜草叢生，先前的整地與資材全部白費，又得重新來過，這些損失林務局知道嗎？

戴姓地主指稱巡管人員說他們觸犯刑法，會被抓去關，這1年多來身心飽受煎熬，現在檢察官做出不起訴處分，才真的鬆了一口氣，但也不免擔心日後耕作是否又會挨告，今天才向議員葉仁創陳情。

葉仁創說，偏鄉農民維持生計已十分辛苦，基層公務人員不應抱持老大心態處理公務，甚至有濫訴之嫌，恐嚇農民，將向縣籍立委反映，透過召開地方說明會或公聽會方式，讓農民能合法安心耕作。

林務局南投林管處說，農民確有申請私有土地簡易水土保持計畫，但護管人員接獲檢舉認為農民有越界開挖佔用之疑慮而查報移送，完全是職責所在，也依埔里地政事務所丈量結果，農民確有佔用事實，目前土地經鑑界確定，只要農民不越界墾殖，就沒有觸法疑慮。

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